Конгресс США сделал шаг к введению "адских санкций" против России: за что проголосовали

Регламентный комитет Палаты представителей США одобрил двухпартийный законопроект о значительном ужесточении экономических санкций против России в связи с агрессией против Украины. Одним из авторов инициативы стал покойный сенатор Линдси Грэм.

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Об этом сообщает The Hill. Документ предоставляет президенту США Дональду Трампу расширенные полномочия для введения санкций против лиц, действующих в интересах Кремля, в частности в отношении тех, кто пытается затянуть мирный процесс, нарушить потенциальное соглашение или подорвать государственную власть в Украине.

Ключевые положения законопроекта

Персональные ограничения

Меры предусматривают запрет на выдачу виз и арест активов диктатора Владимира Путина, высшего военного командования РФ, а также любых иностранных субъектов, сознательно поставляющих оборонную продукцию российской армии.

Торговые пошлины

Законопроект позволяет повышать таможенные ставки до 500% на товары из РФ и стран, сознательно участвующих в схемах обмена российских нефтепродуктов на уран.

Специальные пошлины на импортеров

Документ также позволяет вводить вторичные пошлины на товары из стран, которые остаются крупнейшими покупателями российской нефти и газа.

Перспективы голосования

Ожидается, что общее голосование в Палате представителей по этой инициативе назначат уже в конце этой недели. В частности, спикер Майк Джонсон уже заявил, что может ускорить рассмотрение законопроекта с помощью специальной процедуры, требующей поддержки в две трети голосов законодателей. Срочность рассмотрения связана с тем, что нижняя палата Конгресса должна уйти на длительные семинедельные каникулы сразу после завершения работы 17 августа.

В прошлом месяце Сенат одобрил этот законопроект 86 голосами "за" и 11 "против". Представительница Демократической партии в сенатском комитете по международным отношениям Джин Шахин ранее уже намекнула на готовность своей партии поддержать этот документ и в нижней палате Конгресса.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее Трамп назвал весьма вероятной возможность того, что он подпишет законопроект о санкциях против России, разработанный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. В проект также могут включить санкции против Ирана и "Хезболлы".

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