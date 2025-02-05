Конфискации, аресты и контрабанда: в Литве разоблачили схему поставки авто в Россию в обход санкций

В Литве разоблачили схему поставок автомобилей в Россию и Беларусь, задержав четырех человек и конфисковав технику на миллионы евро. Литовская таможня продолжает активную борьбу с обходом санкций, предотвращая незаконные поставки.

Видео дня

Об этом сообщила Уголовная служба таможни страны 5 февраля. Массовые обыски прошли в офисах транспортной компании в Вильнюсе и его окрестностях. По подозрению в нарушении санкций были задержаны два гражданина Беларуси и двое граждан Литвы.

Суд принял решение арестовать одного белоруса в месяц, а второго – на два, относительно мер предосторожности для литовцев информации пока нет. Расследование показало, что в 2024 году в Россию и Беларусь нелегально ввезли по меньшей мере 30 транспортных средств, среди которых были тягачи, полуприцепы и элитные автомобили – BMW, Mercedes-Benz и другие. Ориентировочная стоимость этих авто составляет почти 2 миллиона евро.

Особенностью схемы было то, что автомобили оставались официально зарегистрированными в Литве, но одновременно получали новую регистрацию в России и Белоруссии. Это позволяло владельцам обойти санкции и осуществлять перевозку техники без риска конфискации. В результате следственных действий правоохранители задержали:

17 тягачей и 15 полуприцепов общей стоимостью 1,5 миллиона евро;

общей стоимостью микроавтобус, в котором обнаружили 4 000 пачек контрабандных сигарет белорусского производства.

Это не первый случай нарушения санкций в Литве. В ноябре 2024 года таможня страны задержала 13 автомобилей, пытавшихся ввезти в Беларусь и Россию. В сентябре 2024 года литовская таможня оштрафовала две компании на общую сумму 20 тысяч евро за аналогичные нарушения. А в августе 2024 года прокуратура Литвы сообщила о более чем 50 расследованиях, связанных с обходом международных санкций против России и Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на санкции, роскошные иномарки из ЕС продолжают ввозить в Россию, в том числе через Эстонию. Запрет на экспорт дорогих автомобилей не сработал – схемы параллельного импорта позволяют Lamborghini, Porsche и Mercedes-Benz беспрепятственно попадать на российский рынок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!