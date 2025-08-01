Кому с 1 августа пересчитают пенсии: озвучены новые размеры

В Украине с 1 августа пенсии пересчитают только тем, кто достигнет определенного возраста и получит право на возрастные доплаты. Кроме того, в августе некоторые украинские пенсионеры имеют право на разовые доплаты.

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Об этом говорится в публикации ПФУ. Для тех, кто получил право на возрастную доплату, перерасчет начнется со следующего дня после даты рождения.

Кроме достижения определенного возраста, существует еще одно условие: пенсия не должна превышать 10 340,3 грн. Размеры доплат следующие:

от 70 до 74 лет – 300 грн ;

; от 75 до 79 лет – 456 грн ;

; от 80 лет – 570 грн.

"Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а со следующего дня после дня рождения. Поэтому первая выплата будет осуществлена пропорционально количеству дней. Важно! Лицо, которому уже была назначена доплата к пенсии (например, 456 грн как лицу, достигшему 75 лет), по достижении 80-летнего возраста получит дополнительно 114 грн – то есть размер доплаты возрастет до 570 грн", – объясняют в ПФУ.

В августе также будут разовые доплаты

В Пенсионном фонде объясняют, что эти доплаты не добавляются – можно получить только одну из них. Также доплата осуществляется автоматически, обращаться в ПФУ не нужно.

Разовая денежная выплата будет до 24 августа 2025 года в таких размерах:

3 100 грн – лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

3 100 грн – лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, имеющим инвалидность I группы;

2 900 грн – вышеупомянутые лица с инвалидностью II группы;

2 700 грн – вышеупомянутые лица с инвалидностью III группы;

1 000 грн – участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей и детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей;

650 грн – членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз;

450 грн – участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, детям партизан.

Пенсионерам, имеющим право на такую выплату, разовая денежная выплата будет выплачена в августе вместе с пенсией.

Ветеранам войны, которые проходят службу / работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу / работают, на основании поданных работодателями заявок.

"Если вы не являетесь пенсионером и проходите службу/работаете, то убедитесь, что работодатель имеет документы о вашей принадлежности к ветеранам войны", – говорится в сообщении ПФУ.

Кто и какие пенсии получает в Украине

На июнь (это самые свежие данные) 2025-го средняя пенсия выросла до 6410,1 грн (в январе была на уровне 5789 грн). При этом самыми богатыми остаются судьи на заслуженном отдыхе – в среднем по состоянию на июнь они получают 109 311,8 грн, тогда как еще в январе эта выплата была на уровне 107 040,2 грн .

Об этом говорится в данных, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. Если учитывать пенсии только тех украинцев, кто вышел на заслуженный отдых по общим правилам, средний размер выплаты составляет 6103 грн. При том львиная доля получает значительно меньшие выплаты:

пенсию до 4 тыс. грн получают 3 623 145 человек (35,3% от общего количества пенсионеров);

пенсию до 5 тыс. грн получают 5 724 553 человек (55,8% от общего количества пенсионеров).

Около 521,7 тыс. украинцев получают пенсию за выслугу лет. Речь идет о специальных категориях пенсионеров, которые, имея достаточный стаж, могут заблаговременно выходить на заслуженный отдых. В среднем их пенсия составляет 12 486,1 грн. Это в несколько раз выше средней пенсии, однако значительно меньше, чем получают судьи.

Так, средняя пенсия судьи (пожизненное денежное обеспечение) составляет 109 311,8 грн.

Вместе с тем продолжает сокращаться и общее количество пенсионеров. Если в январе 2025-го в Украине пенсию получали 10 343 630 человек, то по состоянию на июнь – 10 259 722 человек. То есть количество пенсионеров сократилось на 83 908 человек.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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