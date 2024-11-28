Кому найти работу легче всего: какие работники в приоритете у украинских работодателей

Работодатели в Украине все чаще смягчают требования к кандидатам, предлагая гибкий график и социальные бонусы. Ветераны, пенсионеры и люди с инвалидностью получают больше шансов на трудоустройство.

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Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк в комментарии СМИ. На современном рынке труда требования к кандидатам постепенно меняются. Растущая конкуренция среди работодателей, а также социальные инициативы, направленные на интеграцию уязвимых категорий граждан, способствуют смягчению условий найма.

"Работодатели активно предлагают гибкий график, возможность дистанционной работы, а также социальные бонусы: оплату питания, трансфер к месту работы, а иногда даже жилье или медицинское страхование", - отмечает Юлия Жовтяк.

Среди положительных примеров – найм пенсионеров. В этом году более 15 тысяч человек старше 60 лет нашли работу через Службу занятости, в том числе на должностях водителей, трактористов, слесарей, сантехников, охранников и кассиров.

Особое внимание уделяется ветеранам войны, которые часто сталкиваются с трудностями адаптации к гражданской жизни. "С начала года услугами Службы занятости воспользовались более 14 тысяч участников боевых действий. Для многих это был шанс найти работу или начать собственный бизнес с помощью грантов", – рассказала Юлия Жовтяк.

Для лиц с инвалидностью создаются специальные программы по адаптации рабочих мест. Они предусматривают компенсацию затрат на:

закупку адаптированной техники;

обустройство пандусов и тактильных материалов;

закупку мебели, удобной для использования.

Государственная служба занятости, по словам ее директора Юлии Жовтяк, работает по принципу равных прав для всех. Никакой дискриминации по возрасту, полу, этническому происхождению или другим признакам. Однако есть категории людей, которым найти работу посложнее:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

ветераны и ветеранки;

молодежь без опыта работы;

лица с инвалидностью;

люди старшего возраста.

Чтобы поддержать эти группы, служба занятости предлагает несколько вариантов. А именно:

гранты на собственное дело – финансовая поддержка по началу бизнеса;

– финансовая поддержка по началу бизнеса; обучающие программы – повышение квалификации или получение новых профессий;

– повышение квалификации или получение новых профессий; компенсация работодателям части зарплаты – стимул к найму социально уязвимых граждан;

– стимул к найму социально уязвимых граждан; обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью – возмещение расходов на технику, мебель, пандусы и другие адаптации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы игнорируют многие вакансии с высокими зарплатами – до 35 000 грн. На такие объявления в октябре приходило меньше ответов – при том, что сами профессии, на которых ищут специалистов, не являются экзотическими. В частности, это стоматолог и автоэлектрик. Впрочем, и количество самих вакансий не является "космическим".

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