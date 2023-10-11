Компания "МХП Еко Енерджи" представила инновационные проекты по биометанизации на европейском саммите по восстановительным газам
27 сентября 2023 года в Вене состоялось важное для Украины международное событие, направленное на обсуждение украинского энергетического вопроса, в частности в рамках производства возобновляемых газов. Мероприятие прошло в рамках совместной инициативы правительства Украины, Европейского Союза и бизнеса. Организаторами мероприятия стали Секретариат Энергетического Сообщества и Energy Community. Партнерами мероприятия выступили Биоэнергетическая ассоциация Украины и ГС "Global 100 RE Ukraine".
Для нашей страны и развития "зеленой" энергетики такое масштабное событие очень важно и знаково, поскольку в работе Форума принимали участие различные финансовые институты, энергетические трейдеры, инвестиционные и аудиторские компании, производители биометана и лидеры других профильных ассоциаций европейских стран. Украину на международном событии представляли должностные лица, а также представители самых мощных игроков украинского "зеленого" рынка. О том, почему это мероприятие важно для Украины и какие перспективы зеленой энергетики в Украине, рассказал президент "МХП Еко Енерджи", председатель правления ГС "Global 100 RE" Ukraine Александр Домбровский.
Цели и задачи Форума по восстановительным газам
Бизнес-форум по возобновляемым газам является логическим и закономерным усилением сотрудничества Украины с Европейским Союзом в рамках подписанного между сторонами Меморандума о взаимопонимании относительно стратегического партнерства, в частности в области производства и использования биометана, водорода, других разновидностей синтетических газов.
Целью международного мероприятия была презентация инновационных устойчивых проектов, направленных на:
- создание точной и эффективной стоимости возобновляемых газов на территории нашей страны;
- налаживание тесных связей с инвесторами из разных секторов, в том числе частного;
- анализ различных нормативных аспектов производства и реализации "зеленой" энергии;
- изучение опыта разработки и использования декарбонизированного газа в Европейском Союзе и т.д..
Представители ЕС в рамках Форума выразили поддержку Украине, подчеркнули украинский потенциал в развитии энергетического сектора страны в направлении использования экологически чистых и возобновляемых ресурсов.
Представители Украины, в частности представители компании МХП и "МХП Еко Енерджи", очертили стратегическую важность реализации уже существующих планов по водороду, метану и других возобновляемых газов.
Почему биометан важен для Украины?
Саммит по возобновляемым газам является важным шагом для нашей страны, поскольку позволяет в будущем с помощью активной интеграции зеленой энергетики с учетом европейского опыта стабилизировать отрасль, минимизировать негативные последствия вражеских атак на энергетические объекты Украины. На сегодняшний день причин для этого большое количество:
- Биометан можно уже закачивать в украинскую газовую сеть. Для этого не требуются большие инвестиции в модернизацию ГТП, ГРС и газового оборудования – это позволяет существенно минимизировать расходы по переходу страны на зеленую энергетику.
- Украина сможет легко конкурировать с любыми странами мира в производстве ресурса. Наша страна способна предложить дешевое сырье для изготовления биометана, поскольку имеет наибольшую площадь сельскохозяйственных угодий в Европе. Кроме того, Украина отличается налучшим потенциалом с/х сырья, подходящим для производства биометана.
- Установки для производства биометана производят помимо базового сырья также дигестат, который может быть главным органическим удобрением, которое возродит украинскую почву после ущерба, причиненного агрессором во время полномасштабного вторжения.
- Биометан на сегодня – самый дешевый из всех существующих восстановительных газов.
Кроме того, по состоянию на сегодняшний день Европейский Союз имеет очень амбициозные планы по производству данного восстановительного газа. В рамках REPowerEU ЕС планирует производить 35 миллиардов кубических метров биометана уже в 2030 году. При этом Украина способна обеспечивать до 20% отмеченной потребности.
Перспективы зеленого водорода и биометана
В настоящее время очень перспективно производство зеленого Н2, биометана в максимальной близости к территории и объекту их потребления и при условии транспортировки ресурса отдельным газопроводом, например, рядом с металлургическими заводами, бытовыми потребителями. Однако сегодня для Украины самый рентабельный – проект по конвертации зеленого водорода непосредственно в синтетический метан, и использование существующей украинской газовой инфраструктуры.
Наши партнеры разработали дорожную карту развития зеленой энергетики Украины до 2050 года. Документ предусматривает производство в нашей стране биометана до 1 миллиарда кубических метров в 2030 году и увеличение этих показателей до 4,5 миллиарда к 2050 году. При этом темпы активизации и роста производства ресурса могут быть гораздо большими при высокой долгосрочной стоимости природного газа и других факторах.
Украинские проекты, представленные в рамках Форума
Вторая секция международного мероприятия предусматривала презентацию мощных украинских проектов, активно реализуемых в нашей стране. Компания "МХП Еко Енерджи" презентовала опыт компании по собственному развитию на энергетическом рынке страны и инновационные проекты, эффективно реализуемые командой МХП.
В частности, речь шла о биометанизации, зеленом водороде, декарбонизации, а также опыте интеграции биосинергии в Украине. Также была представлена стратегия R&I-потенциала в рамках сотрудничества компании с UA RES Business и Horizon Europe.
Сегодня активное инвестирование "МХП Еко Енерджи" в зеленую энергетику, интеграцию современных решений и инновационных технологий является важным шагом для создания независимой энергетической системы в Украине, которая сможет эффективно функционировать даже во время военной агрессии РФ.