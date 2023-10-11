Компания 'МХП Еко Енерджи' представила инновационные проекты по биометанизации на европейском саммите по восстановительным газам

27 сентября 2023 года в Вене состоялось важное для Украины международное событие, направленное на обсуждение украинского энергетического вопроса, в частности в рамках производства возобновляемых газов. Мероприятие прошло в рамках совместной инициативы правительства Украины, Европейского Союза и бизнеса. Организаторами мероприятия стали Секретариат Энергетического Сообщества и Energy Community. Партнерами мероприятия выступили Биоэнергетическая ассоциация Украины и ГС "Global 100 RE Ukraine".

Для нашей страны и развития "зеленой" энергетики такое масштабное событие очень важно и знаково, поскольку в работе Форума принимали участие различные финансовые институты, энергетические трейдеры, инвестиционные и аудиторские компании, производители биометана и лидеры других профильных ассоциаций европейских стран. Украину на международном событии представляли должностные лица, а также представители самых мощных игроков украинского "зеленого" рынка. О том, почему это мероприятие важно для Украины и какие перспективы зеленой энергетики в Украине, рассказал президент "МХП Еко Енерджи", председатель правления ГС "Global 100 RE" Ukraine Александр Домбровский.

Цели и задачи Форума по восстановительным газам

Бизнес-форум по возобновляемым газам является логическим и закономерным усилением сотрудничества Украины с Европейским Союзом в рамках подписанного между сторонами Меморандума о взаимопонимании относительно стратегического партнерства, в частности в области производства и использования биометана, водорода, других разновидностей синтетических газов.

Целью международного мероприятия была презентация инновационных устойчивых проектов, направленных на:

создание точной и эффективной стоимости возобновляемых газов на территории нашей страны;

налаживание тесных связей с инвесторами из разных секторов, в том числе частного;

анализ различных нормативных аспектов производства и реализации "зеленой" энергии;

изучение опыта разработки и использования декарбонизированного газа в Европейском Союзе и т.д..

Представители ЕС в рамках Форума выразили поддержку Украине, подчеркнули украинский потенциал в развитии энергетического сектора страны в направлении использования экологически чистых и возобновляемых ресурсов.

Представители Украины, в частности представители компании МХП и "МХП Еко Енерджи", очертили стратегическую важность реализации уже существующих планов по водороду, метану и других возобновляемых газов.

Почему биометан важен для Украины?

Саммит по возобновляемым газам является важным шагом для нашей страны, поскольку позволяет в будущем с помощью активной интеграции зеленой энергетики с учетом европейского опыта стабилизировать отрасль, минимизировать негативные последствия вражеских атак на энергетические объекты Украины. На сегодняшний день причин для этого большое количество:

Биометан можно уже закачивать в украинскую газовую сеть. Для этого не требуются большие инвестиции в модернизацию ГТП, ГРС и газового оборудования – это позволяет существенно минимизировать расходы по переходу страны на зеленую энергетику. Украина сможет легко конкурировать с любыми странами мира в производстве ресурса. Наша страна способна предложить дешевое сырье для изготовления биометана, поскольку имеет наибольшую площадь сельскохозяйственных угодий в Европе. Кроме того, Украина отличается налучшим потенциалом с/х сырья, подходящим для производства биометана. Установки для производства биометана производят помимо базового сырья также дигестат, который может быть главным органическим удобрением, которое возродит украинскую почву после ущерба, причиненного агрессором во время полномасштабного вторжения. Биометан на сегодня – самый дешевый из всех существующих восстановительных газов.

Кроме того, по состоянию на сегодняшний день Европейский Союз имеет очень амбициозные планы по производству данного восстановительного газа. В рамках REPowerEU ЕС планирует производить 35 миллиардов кубических метров биометана уже в 2030 году. При этом Украина способна обеспечивать до 20% отмеченной потребности.

Перспективы зеленого водорода и биометана

В настоящее время очень перспективно производство зеленого Н2, биометана в максимальной близости к территории и объекту их потребления и при условии транспортировки ресурса отдельным газопроводом, например, рядом с металлургическими заводами, бытовыми потребителями. Однако сегодня для Украины самый рентабельный – проект по конвертации зеленого водорода непосредственно в синтетический метан, и использование существующей украинской газовой инфраструктуры.

Наши партнеры разработали дорожную карту развития зеленой энергетики Украины до 2050 года. Документ предусматривает производство в нашей стране биометана до 1 миллиарда кубических метров в 2030 году и увеличение этих показателей до 4,5 миллиарда к 2050 году. При этом темпы активизации и роста производства ресурса могут быть гораздо большими при высокой долгосрочной стоимости природного газа и других факторах.

Украинские проекты, представленные в рамках Форума

Вторая секция международного мероприятия предусматривала презентацию мощных украинских проектов, активно реализуемых в нашей стране. Компания "МХП Еко Енерджи" презентовала опыт компании по собственному развитию на энергетическом рынке страны и инновационные проекты, эффективно реализуемые командой МХП.

В частности, речь шла о биометанизации, зеленом водороде, декарбонизации, а также опыте интеграции биосинергии в Украине. Также была представлена стратегия R&I-потенциала в рамках сотрудничества компании с UA RES Business и Horizon Europe.

Сегодня активное инвестирование "МХП Еко Енерджи" в зеленую энергетику, интеграцию современных решений и инновационных технологий является важным шагом для создания независимой энергетической системы в Украине, которая сможет эффективно функционировать даже во время военной агрессии РФ.