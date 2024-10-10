Компании из Германии обходят санкции, чтобы поставлять России оборудование для военного производства – Tagesschau

Несмотря на санкции, немецкие компании поставляют России оборудование для военного производства. К примеру, в 2023 году было поставлено более 300 станков, которые могут быть использованы для производства деталей для автомобилей или боеприпасов.

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Об этом сообщает Tagesschau. Отмечается: немецкое оборудование использует ряд крупных российских компаний. В частности:

"Парсек";

"Камаз";

NIR, которая, по имеющимся данным, "поставляет российским военным авиационные и ракетные двигатели";

"Промышленные решения".

"Согласно российским таможенным документам, до конца декабря 2023 года в Россию было осуществлено более 300 поставок от немецких производителей. Большинство из них – крупные промышленные станки или так называемые станки с ЧПУ (Числовое программное управление. – Ред.). Производство деталей автомобилей, самолетов или боеприпасов практически немыслимо без таких станков", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: с помощью этих станков Россия может создавать вооружения "гораздо быстрее и качественнее". Что, в конечном, позволяет ей "производить еще более смертоносное оружие".

"И Германия является лидером по производству этих станков. Их доля в России достигает 30%", – рассказали авторы материала.

Как в Германии обходят санкции ради России

В то же время, отмечается, обходить санкции немецким компаниям часто удается за счет Турции. "Примерно в двух третях случаев станки были ввезены в Россию через Турцию", – говорится в материале.

При этом, подчеркивается, некоторые из турецких посредников имеют прямые связи с Россией. А некоторые даже были основаны российскими предпринимателями.

Впрочем, отмечается, по словам эксперта по санкциям Бенджамина Хильгенштока, немецкие компании не всегда знают, что их продукция отправляется в Россию. Однако вины это с них не снимает – ведь, по его словам, "они могли бы убедиться в этом, если бы постарались".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в России застопорилось производство истребителей-невидимок пятого поколения Су-57. Вероятная причина – западные санкции.

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