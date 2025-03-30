Комитет Рады обратится в Минэнерго и НКРЭКУ по штрафам за качество газа

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг планирует обратиться в Министерство энергетики и НКРЭКУ с предложением рассмотреть механизмы смягчения требований к качеству газа.

Видео дня

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Алексей Кучеренко.

По его словам, действующие штрафные санкции за физико-химические показатели газа создают дополнительное финансовое давление на участников рынка и могут негативно отразиться на работе оператора газотранспортной системы (ГТС).

"По качеству газа – это настоящая проблема. Я считаю, что мы можем обратиться в Министерство, в НКРЭКУ, чтобы они дали какой-то механизм, как я понимаю, ослабление, взаимный, по всему этому штрафных санкций, потому что это же оператор ГТС должен быть, чтобы он не пострадал", – подчеркнул Кучеренко.

По его мнению, необходимо выработать сбалансированное решение, которое позволит снизить нагрузку на участников рынка и учитывать текущие вызовы в газовой отрасли.

Напомним, аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что пострадавшие в результате атак россиян газодобывающие компании вынуждены продолжать нести значительные финансовые затраты из-за действующих правил бронирования мощностей в газотранспортной системе и штрафных санкций.