В Украине ощутимо выросли зарплаты в некоторых сферах: кому готовы платить более 100 тысяч

Наибольшие зарплаты в Украине (до 120 тысяч гривен) работодатели готовы предлагать специалистам, работающим руками : сварщикам, операторам ЧПУ (числовое программное управление) и т.д. Однако тяжелее всего найти работу юристам, экономистам, библиотекарям из-за отсутствия спроса.

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Об этом рассказала директор Государственной службы занятости Юлии Жовтяк в комментарии СМИ. По ее словам, практически все сферы экономики ощущают дефицит кадров.

Самая сложная ситуация наблюдается в таких отраслях как транспорт, строительство и перерабатывающая промышленность. Министерство экономики прогнозирует, что в ближайшие десять лет Украине не хватит около 4,5 млн работников.

Наибольший неудовлетворенный спрос работодателей приходится на квалифицированных рабочих. Швеи, электромонтеры, сантехники, сварщики, автослесари, операторы станков с ЧПУ – именно эти специалисты наиболее востребованы. К примеру, электросварщикам предлагают зарплаты до 100 тысяч гривен, а операторам станков с ЧПУ – до 120 тысяч гривен в месяц.

На рынке труда сохраняется структурная безработица. Это явление, когда профессиональные навыки работников не отвечают потребностям рынка. Так, значительное количество соискателей работы среди экономистов, юристов, библиотекарей, почтальонов и других специалистов не может трудоустроиться из-за отсутствия спроса со стороны работодателей.

Для решения проблемы дефицита кадров и структурной безработицы, по словам Жовтяка, Государственная служба занятости активно занимается переобучением граждан. К примеру, программы обучения позволяют людям получить новую профессию, особенно в востребованных отраслях. Зарегистрированные безработные могут учиться за государственные средства, а люди старше 45 лет, ветераны, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и лица с инвалидностью могут воспользоваться ваучерами на обучение.

Среди новых явлений на рынке труда Жолнович отмечает увеличение количества женщин в традиционно "мужских" профессиях. Например, в 2024 году около 300 женщин стали станочницами, 128 – машинистками кранов, а еще почти 200 овладели профессией трактористки.

Из-за дефицита специалистов работодатели вынуждены внедрять новые способы привлечения работников. К стандартной зарплате прилагаются:

оплата аренды жилья или участие в программах кредитования жилья;

медицинское страхование для работников и их семей;

бесплатное питание;

организация транспорта к месту работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, отдаленная работа становится все более популярной в Украине. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам 40 тысяч. грн зарплаты и больше.

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