Кофе со вкусом российской ракеты: как Jacobs продолжает платить в бюджет агрессора и зарабатывает на украинцах

Jacobs даже после начала полномасштабной войны платит больше налогов в бюджет страны-агрессора, чем в украинском. Два года назад (последний период, за который доступна отчетность по РФ), имея в 4,4 раза больше выручку, чем в Украине, компания заплатила агрессору почти в 29 раз больше в виде налога на прибыль. Если в России бизнес заставляют наполнять бюджет и финансировать агрессивную войну, то в Украине многочисленные схемы налоговой минимизации – обычное дело.

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Деятельность Jacobs – яркий пример того, как некоторые международные компании пытаются работать по принципу "бизнес как всегда" и фактически финансируют агрессию.

Компания Jacobs специфически отреагировала на военную агрессию РФ и начавшуюся в центре Европы захватническую войну. Они увеличили платежи в российский бюджет и продолжили инвестировать в экономику агрессора. В НАПК подсчитали, что в 2023-м корпорация, в которую входила Jacobs (Mondelez International) заплатила в бюджет России 61 млн долларов.

Долю Монделиза выкупили JAB Holding, немецкий конгломерат, за которым стоит семья Рейнман с плохим шлейфом со времен Второй мировой войны.

За эти деньги Россия могла купить 316 "Шахедов", практически каждую ночь атакующих мирные украинские города. Или же потратить эти налоги на шесть гиперзвуковых ракет Х-47 "Кинжал".

Украинская дочь Jacobs (Якобс Дау Эгбертс Украина) публично не осудила военную агрессию РФ, нам также не удалось найти информацию о помощи ВСУ. Украинцы удивительно толерантно относятся к такому поведению бизнеса, однако нам есть чему поучиться у западных стран. После бойкота в Швеции и Норвегии производитель кофе провел незначительный ребрендинг. Jacobs Monarch теперь продается россиянам под названием Monarch Original.

Такая "застенчивость" не мешает материнской компании Jacobs Douwe Egberts и дальше инвестировать в РФ и запускать в Ленинградской области новые производственные мощности. Подробнее об этом, читайте в материале OBOZ.UA.

Разница в разы: сколько платят Jacobs в РФ и Украине

Глава Кремля Владимир Путин делает все, чтобы помочь западным компаниям оставаться на российском рынке и избежать осуждения и санкций. От публичных отчетов и публикации финансовой статистики в РФ защитили не только компании ВПК, но и "дочек" американских корпораций. Начиная с 2023-го финансовые отчеты "Якобс Дау Эгбертс Рус" больше не публикуются.

В 2022-м Jacobs в РФ имели выручку в объеме 42 млрд 697 млн рублей (на тот момент эквивалент 610 млн долларов). Они заплатили российской казне 2,2 млрд рублей (31,4 млн долларов) и это только посредством налога на прибыль. Без учета НДС, налогов на заработную плату.

Для сравнения:

в России в 2022-м Jacobs из 1000 рублей, получивших с продажи кофе, 52,4 руб. отдавала в бюджет агрессора только в виде налога на прибыль.

из рублей, получивших с продажи кофе, руб. отдавала в бюджет агрессора только в виде налога на прибыль. в Украине в том же году из 1000 грн, которые компания получила по продаже кофе, только 7,79 грн платила в виде налога на прибыль.

И это при том, что в статистике нет данных по уплаченным в России налогам на зарплату, налогу на добавленную стоимость.

Хотя в Украине компании платит в разы меньше налогов, они тоже неплохо зарабатывают. Так, за 2022 год украинская "дочка" компании "Якобс Дау Эгбер Украина" показала доход в 2,9 млрд грн. За 2023 год доходы составили 4 млрд 37 млн грн, а чистая прибыль – 146,7 млн (выросла на 227,35%). Налог на прибыль составил всего 32,2 млн грн (в 2022-м было 22,6 млн грн). По сравнению с тем, что Jacobs платит в бюджет РФ, это скудные суммы.

Jacobs только увеличивает инвестиции в Россию и прикрывается ребрендингом

В июне 2022 года, пока Россия продолжала самую масштабную захватническую войну в Европе со времен Второй мировой, голландская компания Jacobs Douwe Egberts расширяла свое производство на территории страны-агрессора. В Ленинградской области "Якобс Дау Эгбертс Рус" (дочернее предприятие российской компании) ввело в эксплуатацию производственное здание площадью 5,8 тыс. кв. Пока конкуренты покинули страну-агрессора, не желая участвовать в финансировании убийств украинцев, Jacobs расширялась.

Голландская компания входит в американскую Mondelez International. Нацагентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) внесло их в список спонсоров войны. По подсчетам ведомства, компания лишь 2023 год заплатила в бюджет РФ $61 млн налогов (около 2,5 млрд грн). Это привело к бойкоту продукции компании в Швеции и Норвегии. Реальные платежи могут быть даже больше, статистику российские власти скрывают.

Под давлением общественности международная компания Douwe Egberts со штаб-квартирой в Амстердаме заявила, что перестает продавать в России продукты своего бренда. Однако на самом деле они провели незначительный ребрендинг: кофе Jacobs Monarch теперь продается под названием Monarch Original.

В своих комментариях российским СМИ представители компании уверяли: уходить из России они не собираются.

О том, что Jacobs остается в РФ, написало одно из самых влиятельных финансовых изданий The Wall Street Journal. Они получили комментарии от СЭО компании Фабьена Саймона. Тогда он объяснил, что россиянам продолжат продавать кофе в упаковке с такими же шрифтами, цветами. Ребрендинг задел только название. Издание утверждает, что даже власти Нидерландов удивились такой позиции компании. Оправдание JDE Peet's: "Кофе – это необходимый для жизни продукт", поэтому они не оставят россиян без своего товара. Однако наверняка значительную роль играет и размер российского рынка.

Jacobs в Украине решили умолкнуть войну?

После начала полномасштабной войны ни в соцсетях Jacobs , ни тем более на своих российских ресурсах никакой поддержки Украине или осуждению действий РФ компания не озвучила.

Даже на украинской странице в соцсети в Facebook компания замолчала на месяц после начала полномасштабной войны.

OBOZ.UA обратился за комментарием к директору "Якобс Дау Эгбертс Украина" Павлу Варчуку. Мы спросили его относительно отношения украинского представительства Jacobs к тому, что российская дочь продолжает платить огромные налоги в РФ. Кроме того, мы спросили и о том, почему в Украине Jacobs воздерживается от публичного осуждения агрессора и публично не помогает ВСУ. Павел Варчук в телефонном разговоре вопрос выслушал, однако давать свои комментарии отказался.

Jacobs реализует продукцию на территории Украины через полки национальных сетей – АТБ, Фоззи Групп (Сильпо, Фора, Треш), а также с помощью своего единственного дистрибьютора на территории Украины – STV group, который помогает Якобс Дау Эгбертс Украина распространять товары по всем региональным и локальным. сетях.

На Украине продукцию Jacobs покупают десятки крупных компаний, сети ресторанов, супермаркеты, АЗС. OBOZ.UA обратился к ним с просьбой прокомментировать, влияет ли на их решение о сотрудничестве с компанией продолжение сотрудничества с РФ.

Большинство из них отметили, что продолжают работать с Jacobs, потому что это не противоречит украинскому законодательству. Например, в "Макдональдсе" заявили: "в работе с поставщиками "МакДональдса" в Украине строго придерживается украинского законодательства, высоких стандартов контроля качества, действующих в сети, а также принципов добродетели. Кроме того, "МакДональдс" приобщается к формированию экосистемы бизнеса в Украине, закупая около 60% ингредиентов и товаров, производимых в Украине".

В UPG заявили, что не работают с компаниями из РФ, Беларуси и с попавшими под санкции. Однако, например, Yum! Brands (владелец KFC) отметили, что сами полные ушли с рынка РФ и осудили любые проявления российской агрессии против украинского народа. "Все партнеры перед началом сотрудничества должны предоставить официальное письмо-подтверждение отсутствию связей с Россией", - отметили в компании. Так что, вероятно, такое письмо также подписали и в Jacobs.

Единственное, что может повлиять на компанию, – давление общественности. Те, кто продолжает финансировать бюджет РФ своими налогами и выбирает "бизнес на крови", должны понимать, что такое решение приведет к тяжелым последствиям: потере доходов в Украине и публичному осуждению. Позиция директора украинской "дочки", отказавшегося выражать свою позицию, подтверждает: Jacobs – это та компания, которая ради прибыли и сохранения своих позиций на рынке согласна замалчивать преступления и своими налогами, уплаченными в РФ, инвестировать убийства украинцев.