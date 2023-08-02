Клиентам украинского банка заблокировали счета: получат ли они свои деньги

Деньги на счетах вкладчиков банка "Конкорд", который НБУ решил ликвидировать, будут заблокированы. При чем как у обычных физлиц, так и физлиц-предпринимателей ("ФОПов"). Впрочем, блокирование будет временным и в дальнейшем доступ к средствам будет восстановлен.

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Об этом рассказали в самом банке. Там отметили: блокирование счетов связано именно с решением об его ликвидации.

"НБУ принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АКБ "КОНКОРД". В ближайшее время в банк будет введена Временная администрация. Произойдет временная блокировка средств по счетам физлиц и "ФОП" ConcordBank (ConcordBusiness) и NEOBANK (работал на лицензии ConcordBank. – Ред.), но в дальнейшем доступ к средствам будет восстановлен", – говорится в сообщении.

При этом уверяется: средства с депозитных и текущих счетов "будут выплачены в полном объеме". Их гарантом выступает Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Почему банк ликвидируют

Как объяснили в НБУ, основанием для ликвидации банка стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Более того, за последние 2 года НБУ накладывал на банк штрафы в общем размере 60,4 млн грн. А также выписывал учреждению предостережение касаемо его деятельности.

Как ликвидация банка повлияет на Украину

В Нацбанке уверяют: отзыв лицензии и ликвидация банка "Конкорд" не повлияют на банковский сектор Украины. Дело в том, что это учреждение было небольшим – его доля от активов всех платежеспособных банков составляла лишь 0,17%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НБУ признал неплатежеспособным "Банк Форвард", конечным бенефициарным собственником которого является гражданин России Рустам Тарико. Причины: неприведение банком своей деятельности в соответствие с требованиями законодательства, а также "существенное и необратимое ухудшение финансового состояния" – при отсутствии действенных мер по его улучшению вместе с невозможностью и недостаточностью запланированной капитализации.

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