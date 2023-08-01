НБУ объявил ликвидацию украинского банка – он прекращает существование

В Украине ликвидируют банк "Конкорд". Всем физлицам, которые держали деньги в этом банке, возместят их депозиты в полном объеме, включая проценты.

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Это небольшое финучреждение – его доля составляет лишь 0,17% от активов всех платежеспособных банков. А потому отзыв лицензии и ликвидация банка не повлияют на банковского сектора Украины, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

"Правление НБУ приняло решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать АО "АКБ "КОНКОРД" с 1 августа 2023 года", – говорится в сообщении.

В НБУ также объяснили, что основанием для ликвидации банка стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Более того, за последние 2 года НБУ накладывал на банк штрафы в общем размере 60,4 млн грн. Одновременно з объявлением об отзыве лицензии НБУ также оштрафовал "Конкорд" еще на 400 тыс. грн – за несопровождение перевода средств необходимой информацией о получателе и о плательщике (инициаторе перевода).

"Каждый вкладчик банка получит от Фонда гарантирование вкладов физических лиц возмещение в полном размере вклада, включая проценты, начисленные по состоянию на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода банка с рынка (т.е. 31 июля. – Ред.)", – говорится в сообщении. Общая сумма выплат может составить более 1 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украина национализировала "Сенс Банк" (бывший "Альфа-банк") – по специальной процедуре для банков подсанкционных владельцев. Банк является системно важным, а потому закрыть его не могли.

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