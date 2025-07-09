В каких банках украинцы хранят деньги: что влияет на выбор

Одним из главных критериев для выбора банка для украинцев является гарантия по вкладам. Об этом заявили 28% участников соответствующего опроса. Еще 55% ориентируются на стабильность учреждения.

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Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили:

Для 31% украинцев важным является предыдущий опыт взаимодействия с банком.

Для 29% – наличие у банка сети банкоматов и отделений.

Еще 28% интересуются процентной ставкой по депозитам.

Впрочем, отмечается, важность последней уменьшается. Как рассказали в Фонде, по итогам 2023 года "на этот фактор ориентировались 37% пользователей банковских услуг".

"Также среди критериев выбора банка, которыми руководствуются украинцы при открытии счета – наличие мобильного приложения для онлайн-банкинга (24%). И рекомендации работодателей (14%)", – сообщили в ФГВФЛ.

Клиентам украинского банка прекратят выплачивать вклады

В то же время, ФГВФЛ планирует прекратить выплату гарантированных сумм вкладчикам ПАТ "АКБ "Капитал". Дело в том, что Фонд, согласно законодательству, составил ликвидационный баланс и отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка. Там отметили:

На получение денег вкладчики банка имеют 30 дней начиная, с 1 июля.

Вкладчикам банка, которые еще не получили возмещение по своим вкладам, следует обратиться в банки – агенты Фонда за гарантированной суммой.

Полный список таких банков находится по ссылке.

В июле 2015 года НБУ отнес "Капитал" к категории неплатежеспособных. Как объяснили в регуляторе, причиной стало то, что большинство активов банка и часть операционных мощностей остались на временно оккупированной территории.

Как сообщал OBOZ.UA, также ФГВФЛ начал продавать активы АО "Коминвестбанк", который был признан неплатежеспособным в декабре 2024 года. Первым лотом стало бывшее отделение банка в Днепре. Торги пройдут уже 10 июля (четверг). Стартовая цена – 9,5 млн грн.

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