Клиентам украинского банка прекратили возвращать вклады: учреждение ликвидировали

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) с 23 июня прекратил совершать выплаты гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "Фидобанк". А также завершил ликвидационную процедуру по нему.

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Об этом сообщили в самом ФГВФЛ. Там отметили:

Фонд прекращает выплату гарантированных сумм возмещения средств по вкладам в день утверждения ликвидационного баланса банка.

Согласно законодательству, с момента утверждения ликвидационного баланса "ликвидационная процедура банка считается завершенной".

"В связи с этим Фонд сообщает о прекращении 23 июня 2025 выплат гарантированного возмещения вкладчикам ПАО "Фидобанк" и завершении ликвидационной процедуры банка. В рамках выплат гарантированного возмещения вкладчиками ПАО "Фидобанк" получено более 1,838 млрд грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: согласно законодательству, погашенными теперь считаются требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены в результате ликвидационной процедуры и продажи активов банка на дату составления ликвидационного баланса.

"Просим учесть, что в связи с утверждением ликвидационного баланса банка и отчета о выполнении ликвидационной процедуры Фонд закрыл накопительный счет ПАО "Фидобанк". Учитывая это, реквизиты накопительного счета банка не действительны и платежи на них не принимаются", – резюмировали в ФГВФЛ.

Почему "Фидобанк" ликвидируовали

В мае 2016 года НБУ отнес "Фидобанк" к категории неплатежеспособных. Как объяснили в регуляторе, до этого был зафиксирован отток денежных средств со счетов юридических лиц и средств других банков. При этом "вывод активов на связанные с акционером учреждения не производился".

"В результате оттока средств клиентов начались проблемы с выполнением обязательств перед клиентами. ... Следует подчеркнуть, что "Фидобанк" не обращался в Национальный банк за получением рефинансирования ... и сообщил об отказе потенциального инвестора от участия в докапитализации банка", – рассказали тогда в НБУ.

После этого в Нацбанке приняли решение отозвать лицензию и ликвидировать "Фидобанк". "Сумма невыполненных операций клиентов превысила 500 млн грн (9% от его обязательств)", – сообщали в регуляторе.

Как сообщал OBOZ.UA, также ФГВФЛ планирует продать активы ряда банков. Однако только подлежащих ликвидации – крупных учреждений, таких как ПриватБанк и Ощадбанк, это не коснется. Начальная цена реализации всех лотов составляет 1,2 млрд грн.

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