KИT Group проведет масштабный ребрендинг с обновленными услугами

Международная FinTech-компания KИT Group, специализирующаяся на обмене валют, проводит масштабное обновление своего бизнеса. В компании расширяют финансовые услуги и запускают новые решения.

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Одним из важных шагов является внедрение нового корпоративного стиля, который отразится в оформлении всех отделений и дизайне мобильного приложения. Новая визуальная идентичность сочетает черный и желтый цвета, символизирующие современность и открытость компании.

KИT Group активно расширяет свою сеть, насчитывающую 93 отделения в 29 крупнейших городах Украины, включая Житомир, Одессу, Ивано-Франковск и Черновцы. Также планируется запуск нового приложения KYTApp, которое делает финансовые сервисы более современными и инновационными, а операции – более быстрыми, удобными и простыми.

"Стремительный рост масштаба компании, расширение сети и развитие финансовых сервисов нуждаются в новом позиционировании и принципиальной модернизации визуального стиля. KИT Group станет первой брендированной сетью по обмену валют с национальным охватом, предоставляющей также широкий спектр других финансовых услуг, среди которых транзакционные и инвестиционные сервисы, консультации по управлению частными капиталом и по работе с цифровыми платформами и активами", – сообщила пресс-служба компании.

По данным Национального банка Украины занимает первые места отраслевого рейтинга по суммам уплаченных налогов, размеру капитала и успешности бизнеса по финансовому результату. Недавно KИT Group получила признание на премии Banker Awards 2024 в номинации "Надежный технологический партнер по обменным операциям".

Компания является одним из крупнейших операторов в сфере обмена валют в Украине, имеет отделения в Польше, а также сеть партнерских пунктов обмена валют в Нидерландах, Болгарии, Венгрии, Чехии и ОАЭ.