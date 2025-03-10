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"Киевстар" закрывает один из своих тарифов: как называется

Роман Костюченко
Рынки и компании
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'Киевстар' закрывает один из своих тарифов

Мобильный оператор "Киевстар" анонсировал закрытие тарифа для корпоративных абонентов "Business Love UA. Магнит". Это произойдет 11 марта. Впрочем, будет закрыта лишь возможность новых подключений – действующие же абоненты смогут им пользоваться и дальше.

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Об этом сообщили в самом операторе. Там отметили: также тариф переименуют – на "Business LOVE UA. Магнит 2024".

"С 11 марта 2025 г. тариф для корпоративных абонентов "Business LOVE UA. Магнит" закрывается для новых подключений. И будет переименован", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также 11 марта будет запущен новый тариф для корпоративных клиентов – "Business LOVE UA. Магнит". Отмечается:

  • Предложение будет доступно абонентам, переходящим на "Киевстар" с других операторов.
  • При таком переходе можно будет сохранить прежний номер.
  • Условия нового тарифа будут опубликованы на сайте "Киевстара" 11 марта.

Как проверить, за что "Киевстар" снимает деньги

В то же время абоненты "Киевстара" могут проверить, за что платят оператору. Всю информацию о своем тарифе они могут узнать в несколько способов. В частности:

  • по запросу *100*01*2#;
  • авторизовавшись на сайте и перейдя на страницу Тарифы;
  • в приложении Мой Киевстар
  • по номеру 466*66.

Узнать, за что с них снимают деньги, могут абоненты и других операторов. Так, клиентам lifecell следует набрать на своем телефоне комбинацию *141#. По ней же можно провести перезаказ пакета услуг по тарифному плану, а также получить информацию:

  • об изменении тарифного плана;
  • предложениях для роуминга.

Несколькими способами могут узнать детали своего тарифного предложения и абоненты Vodafone. Для этого следует:

  • набрать *101#;
  • позвонить по номеру 111*1.

Кроме того, условия своего тарифа можно найти по ссылке. А проверить срок действия месячного пакета и остаток услуг по тарифу – по номеру *101*4#.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Vodafone закроет свой тариф Vodafone SuperNet Pro 2019 – 18 марта. При этом до 30 апреля его абонентов переведут на другой – Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить на 20 грн дороже.

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