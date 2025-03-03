УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Абонентов Vodafone переведут на более дорогой тариф: в операторе назвали дату

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
291
Vodafone закрывает один из своих тарифов

Мобильный оператор Vodafone закроет свой тариф Vodafone SuperNet Pro 2019 через несколько недель. При этом до 30 апреля его абонентов переведут на другой – Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить на 20 грн дороже.

Видео дня

Об этом сообщили в самом Vodafone. Там отметили: закрытие тарифа произойдет 18 марта.

"С 18.03.24 Ваш тариф закрывается и будет бесплатно изменен на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: перевод на новое тарифное предложение будет бесплатным. О самом переводе будет сообщено отдельным SMS. В нем также будут прописаны условия нового тарифа.

Vodafone закроет свой тариф Vodafone SuperNet Pro 2019

Нынешняя стоимость тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019 составляет 230 грн/месяц. Тариф Vodafone SuperNet Pro будет стоить же 250 грн/мес – на 20 грн дороже. За эти деньги абоненты получат:

  • 22 ГБ интернета;
  • безлимит в сети;
  • 150 минут по Украине;
  • 50 минут в 16 странах.

"Если у вас подключена услуга Год без абонплат, она сохраняется до истечения срока ее действия. Однако вы будете получать пакет услуг уже вашего нового тарифа. В течение 3 дней после изменения тарифа звонки в сети будут бесплатными без дополнительного пополнения, стоимость интернета: 15 грн за каждые 200 МБ (в пределах 20 пакетов до конца суток)", – рассказали в Vodafone.

Vodafone изменил название одного из своих тарифов

В то же время, Vodafone изменил название своего тарифа Red Max. С 1 марта тот называется Red Unlim.

Вместе с названием изменилась и стоимость предложения. Оно подорожало на 70 грн – с 330 до 400 грн/месяц. 

"Вы получите безлимитный интернет на максимальной скорости. А услуги Online, Social и Video Pass станут недоступны", – сообщали ранее в операторе.

Vodafone изменил название своего тарифа Red Max

Как сообщал OBOZ.UA, также Vodafone c 1 марта повысил стоимость ряда своих тарифов – в частности Red Start, Red Pro, ULTRA и пр. Подорожание составило 50-100 грн. При этом вместе со стоимостью увеличилось наполнение некоторых тарифов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!