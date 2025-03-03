Абонентов Vodafone переведут на более дорогой тариф: в операторе назвали дату

Мобильный оператор Vodafone закроет свой тариф Vodafone SuperNet Pro 2019 через несколько недель. При этом до 30 апреля его абонентов переведут на другой – Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить на 20 грн дороже.

Видео дня

Об этом сообщили в самом Vodafone. Там отметили: закрытие тарифа произойдет 18 марта.

"С 18.03.24 Ваш тариф закрывается и будет бесплатно изменен на Vodafone SuperNet Pro до 30.04.24. Мы проанализировали, что среди действующих этот тариф наиболее оптимален для вас", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: перевод на новое тарифное предложение будет бесплатным. О самом переводе будет сообщено отдельным SMS. В нем также будут прописаны условия нового тарифа.

Нынешняя стоимость тарифа Vodafone SuperNet Pro 2019 составляет 230 грн/месяц. Тариф Vodafone SuperNet Pro будет стоить же 250 грн/мес – на 20 грн дороже. За эти деньги абоненты получат:

22 ГБ интернета;

безлимит в сети;

150 минут по Украине;

50 минут в 16 странах.

"Если у вас подключена услуга Год без абонплат, она сохраняется до истечения срока ее действия. Однако вы будете получать пакет услуг уже вашего нового тарифа. В течение 3 дней после изменения тарифа звонки в сети будут бесплатными без дополнительного пополнения, стоимость интернета: 15 грн за каждые 200 МБ (в пределах 20 пакетов до конца суток)", – рассказали в Vodafone.

Vodafone изменил название одного из своих тарифов

В то же время, Vodafone изменил название своего тарифа Red Max. С 1 марта тот называется Red Unlim.

Вместе с названием изменилась и стоимость предложения. Оно подорожало на 70 грн – с 330 до 400 грн/месяц.

"Вы получите безлимитный интернет на максимальной скорости. А услуги Online, Social и Video Pass станут недоступны", – сообщали ранее в операторе.

Как сообщал OBOZ.UA, также Vodafone c 1 марта повысил стоимость ряда своих тарифов – в частности Red Start, Red Pro, ULTRA и пр. Подорожание составило 50-100 грн. При этом вместе со стоимостью увеличилось наполнение некоторых тарифов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!