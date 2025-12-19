"Киевстар" может купить Comfy: СМИ узнали подробности вероятной сделки

Украинский телеком-оператор "Киевстар" продолжает трансформацию с мобильного оператора в провайдера цифровых услуг. Теперь компания планирует поглотить сеть магазинов электроники и бытовой техники Comfy.

Об этом сообщает Forbes Ukraine, ссылаясь на собственные источники на рынках онлайн-ритейла и инвестиций. Отмечается, что переговоры с украинским гигантом e-commerce уже продолжаются.

Что известно

Собеседники СМИ отмечают, что владелец Comfy Станислав Ронис уже давно готов к продаже компании. Он живет и строит бизнес за границей.

Разговоры о предполагаемом соглашении с "Киевстаром" продолжаются с середины этого лета. Впрочем, переговоры находятся еще на очень ранней стадии, а в целом процесс слияния, если его согласуют, может занять около двух лет.

В "Киевстаре" эту информацию не подтвердили, назвав ее "рыночными слухами". А в Comfy не предоставили никаких комментариев.

В последние годы "Киевстар" активизировал расширение своей бизнес-империи. Компания купила сервис такси Uklon, солнечную электростанцию ​​"Санвин 11" в Житомирской области и увеличила свою долю в медицинском сервисе Helsi. Также в Антимонопольном комитете находится заявка на приобретение облачного провайдера GigaCloud и сервиса бронирования лекарств Tabletki.ua.

В целом бизнес телеком-оператора начал активно расширяться с 2023 года. По словам его гендиректора Александра Комарова, с тех пор на поглощение других компаний было израсходовано около 20% всех ее инвестиций в Украину, которые достигли $880 млн.

"Киевстар" подключил абонентов к спутниковой связи

Все абоненты "Киевстар" смогут активировать на своих смартфонах функцию Starlink Direct to Cell, что позволит им подключать устройство непосредственно к спутникам Starlink. Первая революционная технология стала доступна для абонентов этого же оператора с Android, а с декабря 2025 года – и для владельцев iPhone. Для этого нужно соблюдать определенные требования:

открытое небо – чтобы смартфон "увидел" спутник, нужно быть на улице;

– чтобы смартфон "увидел" спутник, нужно быть на улице; смартфон с поддержкой 4G ;

; 4G-SIM от "Киевстар" – это может быть SIM или eSIM с поддержкой LTE.

OBOZ.UA уже сообщал, что в "Киевстаре" собираются повысить тарифы из-за удорожания ключевых ресурсов. Речь идет, в частности, о линейке предложений LOVE UA, стоимость которых увеличится на 50-75 грн. В то же время оператор предлагает увеличенный объем услуг в тарифах. Вырастут же цены уже с 18 декабря.

