Каждый украинец может купить особенные 50 грн: как выглядят

Национальный банк продает купюру в 50 грн с уникальным дизайном – выполненным вертикально. Памятная банкнота называется "Единство спасает мир" и посвящена единению демократического мира перед лицом российской агрессии.

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Об этом сообщили в самому НБУ. Там отметили:

Цена купюры – 245 грн.

Номера купюр находятся в диапазоне 0000001-0300000

Всего в наличии находится 4 301 таких банкнот;

Один покупатель может приобрести не более 30 купюр.

Продается банкнота в специальном сувенирном конверте.

"Памятная банкнота "Единство спасает мир", посвященная несокрушимости украинского народа в борьбе за свободу и европейские ценности, консолидации украинского общества для защиты территориальной целостности. А также единению демократического мира перед лицом российской агрессии", – говорится в сообщении.

Как выглядят уникальные 50 грн

На лицевой стороне новой купюры в центральной части размещена художественно-образная композиция, отражающая стилизованный абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем, к которому подходят сосуды. Фоновое изображение – образ девушки в военном шлеме, смотрящей в сторону Запада.

В нижней части изображен Земной шар. На его фоне – стилизованное изображение Европы, "от стран которой отходят сосуды-маршруты помощи и поддержки Украины".

В верхней части, среди прочего, расположен сквозной элемент – стилизованный шеврон Вооруженных Сил Украины. А также:

Надпись "Україна".

Изображение малого Государственного Герба Украины.

Стилизованная композиция "из заполненных и контурных квадратов, полупрозрачной полосы, наполненной очертаниями логотипа Национального банка".

Основное изображение оборотной стороны памятной банкноты – символическая композиция из сжатых рук, "символизирующая сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство". Она размещена на фоне стилизованного тризуба – символа украинского государства.

В верхней части, среди прочего, находится обозначение номинала купюры. А также надписи:

"Пятдесят гривен".

"Единство – сила!".

В нижней части банкноты размещен год ее выпуска. Серийный номер напечатан дважды.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке не намерены в ближайшее время менять дизайн украинских монет в 1 и 2 грн. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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