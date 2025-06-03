Каждый украинец может купить особенные 50 грн: как выглядят
Национальный банк продает купюру в 50 грн с уникальным дизайном – выполненным вертикально. Памятная банкнота называется "Единство спасает мир" и посвящена единению демократического мира перед лицом российской агрессии.
Об этом сообщили в самому НБУ. Там отметили:
- Цена купюры – 245 грн.
- Номера купюр находятся в диапазоне 0000001-0300000
- Всего в наличии находится 4 301 таких банкнот;
- Один покупатель может приобрести не более 30 купюр.
- Продается банкнота в специальном сувенирном конверте.
"Памятная банкнота "Единство спасает мир", посвященная несокрушимости украинского народа в борьбе за свободу и европейские ценности, консолидации украинского общества для защиты территориальной целостности. А также единению демократического мира перед лицом российской агрессии", – говорится в сообщении.
Как выглядят уникальные 50 грн
На лицевой стороне новой купюры в центральной части размещена художественно-образная композиция, отражающая стилизованный абрис Украины, ассоциирующийся с сердцем, к которому подходят сосуды. Фоновое изображение – образ девушки в военном шлеме, смотрящей в сторону Запада.
В нижней части изображен Земной шар. На его фоне – стилизованное изображение Европы, "от стран которой отходят сосуды-маршруты помощи и поддержки Украины".
В верхней части, среди прочего, расположен сквозной элемент – стилизованный шеврон Вооруженных Сил Украины. А также:
- Надпись "Україна".
- Изображение малого Государственного Герба Украины.
- Стилизованная композиция "из заполненных и контурных квадратов, полупрозрачной полосы, наполненной очертаниями логотипа Национального банка".
Основное изображение оборотной стороны памятной банкноты – символическая композиция из сжатых рук, "символизирующая сотрудничество, взаимопомощь, доверие и партнерство". Она размещена на фоне стилизованного тризуба – символа украинского государства.
В верхней части, среди прочего, находится обозначение номинала купюры. А также надписи:
- "Пятдесят гривен".
- "Единство – сила!".
В нижней части банкноты размещен год ее выпуска. Серийный номер напечатан дважды.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке не намерены в ближайшее время менять дизайн украинских монет в 1 и 2 грн. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!