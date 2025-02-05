Катер, дом и земельный участок: семья главы сельсовета разжилась имуществом на миллионы, активы хотят конфисковать

Семья главы Млиновского поселкового совета за несколько лет приобрела имущества на 5,8 млн грн (дом, катер, земельный участок, грузовой автомобиль), хотя официальные доходы этого не позволяли. Прокуратура через суд требует конфисковать активы и передать в собственность государства.

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Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). По данным журналиста, Олега Новикова речь идет о Дмитрии Левицком.

Что именно приобрел Левицкий и его семья

дом в Ровно по улице Князя Владимира площадью 230 м² вместе с земельным участком 0,0831 га, стоимость которого 4,2 млн грн;

катер Sylvan Mirage Cruise 8524 LZ 2010 года выпуска, оцененный почти в 1 млн грн;

земельный участок в селе Мошков в Ровенской области площадью 0,25 га;

специализированный грузовой автомобиль КМЗК Г6-ОТА-3.9 2013 года выпуска (пищевая цистерна).

Мониторинг образа жизни Левицкого начался после того, как следственное управление ГУНП в Ровенской области передало данные о возможных коррупционных нарушениях. Полицейские подозревают, что имущество было приобретено из-за присвоения бюджетных средств или злоупотребления служебным положением.

НАПК подробно проанализировало все официальные доходы чиновника и членов его семьи. Оказалось, что даже при экономии всей заработной платы их доходы не могли покрыть расходы на такое имущество. 5 февраля 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала иск в Высший антикоррупционный суд с требованием:

признать активы необоснованными;

взыскать имущество в доход государства через механизм гражданской конфискации.

Суд уже принял решение наложить арест на дом, катер, автомобиль и земельные участки до окончательного решения по делу. Если суд подтвердит незаконное обогащение, все имущество Левицкого, оформленное на его родственников, будет конфисковано. Это станет еще одним прецедентом по борьбе с коррупцией на уровне местного самоуправления.

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