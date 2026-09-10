Кампания ДТЭК "Свет не гаснет" вошла в число лучших коммуникационных кампаний мира
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Компания ДТЭК получила престижную международную премию Global SABRE Awards 2026 за коммуникационную кампанию "Свет не гаснет". Это единственная украинская компания, которая стала победителем в этом конкурсе в этом году.
Об этом сообщает Provoke.
Кампания ДТЭК "Свет не гаснет" (The Light Holds On) вошла в число 40 победителей Global SABRE Awards 2026. Организаторы отобрали их из более чем 5,5 тысяч заявок, поданных на SABRE Awards из более чем 60 стран мира.
В частности, кампания "Свет держится" включала в себя исполнение хором музыкальной композиции "Щедрик" на разрушенной российскими обстрелами теплоэлектростанции, проекцию световой инсталляции на монумент "Родина-мать" и установку новогодней елки из фигур энергетиков возле кафе "Завертайло" на Софиевской площади в Киеве.
Global SABRE Awards отмечает лучшие коммуникационные кампании из разных регионов мира. В глобальный список попадают проекты, которые ранее были представлены на региональных конкурсах SABRE Awards в Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Ранее ДТЭК Рината Ахметова получил две престижные международные награды SABRE за коммуникационную кампанию "Свет держится".