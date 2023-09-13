Какие квартиры и по какой цене можно приобрести по программе єОселя: минимальный платеж по областям

Украинцы могут приобрести квартиру в ипотеку под небольшие проценты в рамках программы єОселя. Льготная ипотека позволяет внести сначала определенный процент от стоимости недвижимости, а затем вносить ежемесячный платеж. Размер платежей в пределах ипотеки зависит от региона, в котором находится жилье, а также от его общей стоимости и состояния.

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Если речь идет о взятии ипотеки на квартиру в Киеве на вторичном рынке, минимально нужно внести 20% от полной стоимости. Об этом говорится в материале "Недвижимость 24".

Если взять, например, однокомнатную квартиру, нужно рассчитывать на ежемесячный платеж в 16 тыс. грн. Покупая по льготной ипотеке двухкомнатное жилье, нужно отдавать банку 27 тыс. грн ежемесячно.

Квартиры во Львове в рамках программы єОселя можно приобрести, рассчитывая на ежемесячный платеж в 17 тыс. грн за однокомнатную квартиру. А вот двухкомнатная будет стоить 23 тыс. в месяц.

Квартиры в Одессе обойдутся украинцам дешевле, поскольку за однокомнатную нужно будет платить около 10 тыс. грн в месяц, а за двухкомнатную – 17 тыс. грн.

За 1-комнатную квартиру в Днепре придется выплачивать ежемесячно 12 тыс. грн, а ежемесячный ипотечный платеж за двухкомнатную будет составлять 16 тыс. грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Киеве на рынке аренды жилья можно найти варианты стоимостью 4 тыс. грн. За эти деньги можно проживать в небольшой квартире, от которой до метро нужно добираться автобусом. Самые дешевые квартиры – без ремонта или в частном секторе.

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