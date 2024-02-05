Как в Украине изменились цены на лук и что может повлиять на стоимость: эксперт – о ситуации на рынке

В Украине в начале февраля цены на лук остаются стабильными и составляют от 12 до 14 грн/кг в зависимости от качества, региона и размера партии. Однако рост поставок продукции в страны Европейского Союза (ЕС) может поддержать стоимость на внутреннем рынке, особенно на продукцию высокого качества.

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Однако для значительного влияния на рынок необходимо существенно нарастить объемы поставок, которые остаются сравнительно небольшими. Об этом рассказала Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львов, в комментарии OBOZ.UA.

Отмечается, что на рынке много предложений мелкого лука, что является результатом сортировки продукции. Цены на такой лук не выше 6-7 грн/кг.

"Импорт овощей, в частности лука, значительно вырос с 2021 по 2023 годы. Доля импорта на рынке лука выросла с 2% в 2021 году до 13% в 2022-2023 годах, что свидетельствует об увеличении зависимости от импортированных поставок из-за уменьшения производства", – сказала специалист.

Также она рассказала о возобновлении производства. Так, несмотря на потерю до 80% площадей и инфраструктуры по выращиванию, хранению и доработке лука в южных регионах Херсонской области из-за военных действий, Украине удалось возобновить производство лука всего за один год. Это позволило стране начать экспорт лука, в частности, в Румынию.

В целом, рынок репчатого лука в Украине показывает определенную стабильность цен и одновременно зависимость от импорта, но также демонстрирует положительные тенденции восстановления производства и потенциал для развития экспорта, подытожила Попович.

OBOZ.UA сообщал ранее, что в Украине в течение января выросли цены на ряд молочных продуктов. Речь идет о кисломолочном сыре, твердых и полутвердых сырах, сметане, кефире и сливочном масле.

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