Как украинские компании создают новых специалистов и развивают ІТ-отрасль

В период, когда украинский IT-сектор переживает трансформацию и одновременно играет ключевую роль в цифровой экономике страны, отдельные компании не просто держат темп - они формируют будущее. Один из таких примеров - образовательная инициатива мобильной компании Natife из Запорожья под руководством Дмитрия Бойчука, которая несколько лет назад запустила внутреннюю академию, ставшую точкой входа в профессию для новых Android и iOS разработчиков.

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От нехватки кадров – к собственной образовательной системе

Рынок был перегрет. Зарплатные ожидания опытных разработчиков росли вдвое, и при этом компания ежедневно получала десятки писем от людей без опыта, но с мотивацией. Решение казалось очевидным: вместо борьбы за ограниченный кадровый ресурс – создать собственный – рассказал редакции Дмитрий Бойчук

Так, на базе компании Natife появилась внутренняя академия, или как ее называют "песочница".

Команда разработала эффективную программу обучения продолжительностью несколько месяцев с полным дневным графиком. Она была ориентирована на кандидатов, которые имели базовые технические знания, но еще не достигли уровня, достаточного для полноценной работы в команде. Программа давала им возможность восполнить пробелы, получить прикладные навыки и вырасти до уровня junior-разработчика, готового к реальным проектам

Менторами стали опытные техлиды компании, они обучали студентов на примерах из реальных проектов, используя те же фреймворки, подходы и архитектуры, что и в продакшн-коде.

Курсы были бесплатными, а лучшие студенты после финального экзамена получали предложение о работе.

Эффект, работающий на годы вперед

Результаты превзошли ожидания. Компания получила мотивированных, лояльных и гибких сотрудников, многие из которых работают до сих пор, а некоторые стали техлидерами. Но что еще важнее – была создана модель подготовки, которая реально работает.

"Также мы сделали вклад во весь IT рынок Украины. Конечно, часть наших выпускников продолжила профессиональный путь в других компания и городах Украины. Наша "песочница" давала им высокий уровень знаний и коммерческий опыт, мы вырастили хороших и перспективных специалистов", – говорит Дмитрий Бойчук.

Перезапуск в онлайн-формате

После начала полномасштабной войны, компания Natife перешла на удаленный формат работы. Академия также меняется к современным условиям – команда готовит ее к перезапуску в онлайн формате. Уже разрабатываются программы, создаются цифровые инструменты коммуникации, обновляются материалы.

Цель проекта – развитие IT рынка Украины и рождение новых сильных кадров, а за счет онлайн формата присоединиться к обучению смогут ученики из любой точки страны и даже украинцы за рубежом.

Системный вклад в развитие отрасли

Инициатива Дмитрия Бойчука – это пример того, как бизнес может не просто адаптироваться к рынку, а формировать его. Компания не только готовит кадры под свои проекты, а создает новую волну украинских специалистов. Это инвестиция в человеческий капитал. В будущее компании. В будущее страны.