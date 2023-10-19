Как деньги "Нафтогаза" шли в бюджет России: раскрыта схема

Украинская промышленная компания "Интерпайп", специализирующаяся на производстве труб и колес для железнодорожного транспорта, активно опровергает свою работу в России, но на ее сайте размещен аудит международной компании с мировой репутацией Ernst & Young. В нем говорится, что компания продолжает работать в РФ.

Об этом говорится в материале УНН. "Интерпайп" платит налоги в России и хочет завести туда еще 3 млрд рублей под предлогом судебного спора от своей же компании в Эмиратах.

Одновременно с этим "Интерпайп" принимает участие в государственных тендерах НАК "Нефтегаз Украины". Эти деньги переводят с украинских на кипрскую структуру, оттуда – в Эмираты. Далее по решению суда средства должны попасть в Россию (с уплатой налогов). На фоне этого "Интерпайп" представляет в "Нафтогаз" справки о том, что деловых отношений с Россией не имеет.

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В аудиторском отчете Ernst&Young на сайте "Интерпайп" отмечается, что кипрской "зонтичной" компании INTERPIPE HOLDINGS PLC (зарегистрированная в г. Никосия) принадлежат следующие компании группы:

АО "ИНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД" (доля собственности – 90,62%);

ООО "ИНТЕРПАЙП НИКО ТЬЮБ" (доля собственности – 99,99%);

ООО "ИНТЕРПАЙП УКРАИНА" (доля собственности – 99,99%);

российская компания ООО "ИНТЕРПАЙП-М" (доля собственности – 99,99%);

зарегистрирована в свободной экономической зоне ОАЭ Interpipe ME (Interpipe Middle East) (доля собственности – 99,99%).

Все эти компании соединены единой структурой принадлежности. 3 из 5 указанных компаний, зарегистрированных в Украине, на регулярной основе принимают участие и побеждают в государственных тендерах на поставку продукции и оборудования (в частности, труб) для нужд НАК "Нафтогаз Украины".

Недавно проведенное расследование установило, что сейчас российское ООО "ИНТЕРПАЙП-М" судится с эмиратской Interpipe ME и пытается через Арбитражный суд Москвы взыскать почти 3 млрд рублей (на момент подачи иска - около $50 млн).

Как сообщал ранее OBOZ.UA, член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак, сбежавший из Украины накануне полномасштабой войны и поселившийся в Соединенных Штатах, до сих пор занимает свой пост. Его до сих пор не уволили, хотя основанием для потери полномочий есть постоянное проживание члена ЦИК за пределами Украины.

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