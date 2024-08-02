К популярному поезду в Украине добавят уникальный вагон: когда появятся билеты и что нужно знать
"Укрзалізниця" (УЗ) с 8 августа открывает продажу билетов на первый в Украине детский вагон. Он будет курсировать в составе поезда №15/16 Харьков – Ясиня. Этот маршрут – один из самых популярных среди отдыхающих с детьми, т.к. поезд следует в горы и проходит через многие населенные пункты.
Стоимость билетов в детский вагон будет такой же, как в обычных вагонах, но купить их можно только через мобильное приложение УЗ. Об этом говорится в официальном уведомлении на сайте "Укрзалізниці".
Речь идет о купейном вагоне для родителей с детьми до 8 лет. Фото вагона пока не были опубликованы.
"Вагон имеет маркировку "Детский" в приложении, чтобы родители, путешествующие с маленькими детьми, могли выбрать поездку именно в этом вагоне. Напоминаем, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами УЗ бесплатно и не нуждаются в отдельном билете", – отметили железнодорожники.
Детский вагон УЗ: что это и зачем он нужен
Первый в Украине детский вагон был спроектирован в коллаборации УЗ с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Также проект финансово поддержало правительство Бельгии.
"Вагон оснащен таким образом, чтобы самым маленьким пассажирам от 0 до 8 лет и их родителям было комфортно, безопасно и интересно в пути", – сообщили в "Укрзалізниці". Речь идет, например, о наличии детских манежей и пеленальных столиков.
Вагон был модернизирован в Украине – на Киевском электровагоноремонтном заводе. Работы велись в течение полугода.
Первый "харьковский" вагон недолго будет оставаться уникальным. До конца 2024 года планируется запустить еще 7 детских вагонов, рассказал председатель правления УЗ Евгений Лященко.
"Мы системно двигаемся к нашей цели – стать самой дружественной к детям железной дорогой в Европе. Благодарен ЮНИСЕФ за партнерство и заботу о самых маленьких пассажирах на всех этапах их путешествия: от современных детских зон на 6 вокзалах до этого вагона", – добавил глава компании.
Женских купе стало больше: список поездов
С 1 августа УЗ также добавила женские купе на четырех рейсах дальнего сообщения. Речь идет о таких поездах:
- № 1/2 Харьков – Ивано-Франковск;
- № 5/6 Запорожье – Ясиня;
- № 43/44 Черкассы – Ивано-Франковск;
- \№ 95/96 Киев – Рахов.
"Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров – 88%. Мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12", – сообщали в компании.
По стоимости билеты в женские купе не отличаются от других билетов аналогичного типа на конкретном рейсе. Кроме четырех новых маршрутов, такие купе есть в поездах:
- №15/16 Харьков – Ясиня;
- №17/18 Харьков – Ужгород;
- №26/236 Одесса – Ясиня;
- №3/4 Запорожье – Ужгород;
- №41/42 Днепр – Трускавец;
- №29/30 Киев – Ужгород;
- №81/82 Киев – Ужгород;
- №75/76 Киев – Кривой Рог.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" изменила правила продажи билетов. Новые ограничения затронут сразу несколько поездов за границу. Также OBOZ.UA разбирался, как легко купить билеты на международные поезда:
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