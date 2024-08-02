К популярному поезду в Украине добавят уникальный вагон: когда появятся билеты и что нужно знать

"Укрзалізниця" (УЗ) с 8 августа открывает продажу билетов на первый в Украине детский вагон. Он будет курсировать в составе поезда №15/16 Харьков – Ясиня. Этот маршрут – один из самых популярных среди отдыхающих с детьми, т.к. поезд следует в горы и проходит через многие населенные пункты.

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Стоимость билетов в детский вагон будет такой же, как в обычных вагонах, но купить их можно только через мобильное приложение УЗ. Об этом говорится в официальном уведомлении на сайте "Укрзалізниці".

Речь идет о купейном вагоне для родителей с детьми до 8 лет. Фото вагона пока не были опубликованы.

"Вагон имеет маркировку "Детский" в приложении, чтобы родители, путешествующие с маленькими детьми, могли выбрать поездку именно в этом вагоне. Напоминаем, что дети до 5 лет включительно путешествуют поездами УЗ бесплатно и не нуждаются в отдельном билете", – отметили железнодорожники.

Детский вагон УЗ: что это и зачем он нужен

Первый в Украине детский вагон был спроектирован в коллаборации УЗ с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ). Также проект финансово поддержало правительство Бельгии.

"Вагон оснащен таким образом, чтобы самым маленьким пассажирам от 0 до 8 лет и их родителям было комфортно, безопасно и интересно в пути", – сообщили в "Укрзалізниці". Речь идет, например, о наличии детских манежей и пеленальных столиков.

Вагон был модернизирован в Украине – на Киевском электровагоноремонтном заводе. Работы велись в течение полугода.

Первый "харьковский" вагон недолго будет оставаться уникальным. До конца 2024 года планируется запустить еще 7 детских вагонов, рассказал председатель правления УЗ Евгений Лященко.

"Мы системно двигаемся к нашей цели – стать самой дружественной к детям железной дорогой в Европе. Благодарен ЮНИСЕФ за партнерство и заботу о самых маленьких пассажирах на всех этапах их путешествия: от современных детских зон на 6 вокзалах до этого вагона", – добавил глава компании.

Женских купе стало больше: список поездов

С 1 августа УЗ также добавила женские купе на четырех рейсах дальнего сообщения. Речь идет о таких поездах:

⁠№ 1/2 Харьков – Ивано-Франковск;

⁠№ 5/6 Запорожье – Ясиня;

⁠№ 43/44 Черкассы – Ивано-Франковск;

\№ 95/96 Киев – Рахов.

"Женские купе сегодня имеют рекордный уровень удовлетворенности пассажиров – 88%. Мы внесли необходимые программные доработки, чтобы расширить количество рейсов с женскими купе до 12", – сообщали в компании.

По стоимости билеты в женские купе не отличаются от других билетов аналогичного типа на конкретном рейсе. Кроме четырех новых маршрутов, такие купе есть в поездах:

⁠№15/16 Харьков – Ясиня;

⁠№17/18 Харьков – Ужгород;

№26/236 Одесса – Ясиня;

№3/4 Запорожье – Ужгород;

⁠№41/42 Днепр – Трускавец;

№29/30 Киев – Ужгород;

⁠№81/82 Киев – Ужгород;

⁠№75/76 Киев – Кривой Рог.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее "Укрзалізниця" изменила правила продажи билетов. Новые ограничения затронут сразу несколько поездов за границу. Также OBOZ.UA разбирался, как легко купить билеты на международные поезда:

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