"Выкачали" 100 тыс. тонн топлива и почти 2,9 млрд грн: раскрыта масштабная схема вокруг "Укрнафты"

В Украине раскрыли схему, в рамках которой в 2017–2020 годах, по версии следствия, участники организованной группы завладели более чем 100 тыс. тонн нефтепродуктов " Укрнафты " стоимостью почти 2,9 млрд грн, а средства от их продажи выводили через связанные и офшорные компании. Четырём фигурантам уже сообщили о подозрении, ещё одному лицу — гражданину иностранного государства — подозрение направили для вручения за рубежом. Вероятно, речь может идти о бизнесмене Михаиле Кипермане.

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О деталях дела рассказали детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Согласно информации журналиста Олега Новикова, подозрение вручили бывшему партнеру Игоря Коломойского Михаилу Киперману.

Важно, что "Укрнафта" является компанией, контрольный пакет акций которой принадлежит государству. В настоящее время государство через НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акцией компании. Ранее НАБУ уже расследовало ряд дел, связанных с имуществом и средствами компании; по одному из них в суд был направлен обвинительный акт в отношении семи лиц, а общая сумма установленного незаконного завладения имуществом и средствами превышает 13,8 млрд грн.

Как работала схема

По данным следователей, первый этап махинации осуществлялся в 2017–2020 годах. Участники организованной группы, как утверждают в НАБУ, заранее распределили между собой роли и создали механизм, с помощью которого нефтепродукты "Укрнафты" выводились из-под контроля компании.

Сначала топливо передавали из "Укрнафты" другой компании по комиссионным договорам. Формально такая компания должна была реализовать полученные нефтепродукты и перечислить средства обратно владельцу имущества. Однако , по версии следствия, дальше схема работала иначе.

Часть нефтепродуктов передавали или продавали другим связанным компаниям. Именно они занимались дальнейшей реализацией топлива, как оптом, так и через сеть автозаправочных станций. Ключевым моментом, по данным НАБУ и САП, было то, что средства от продажи не возвращались "Укрнафте" в предусмотренном договорами и законодательством порядке.

Вместо этого деньги направлялись на счета компаний, контролируемых участниками организованной группы. Часть средств, как утверждают правоохранители, выводилась за пределы Украины. Общий объем нефтепродуктов, которыми, по версии следствия, завладели участники махинации, превысил 100 тыс. тонн.

Их стоимость правоохранители оценивают почти в 2,9 млрд грн. Для понимания масштабов: по данным следствия, речь идет почти о 20 % всего топлива, реализованного на АЗС "Укрнафты" в период, когда действовала схема.

Кто входил в группу

Правоохранители говорят о нескольких уровнях организации схемы. На самом высоком уровне, по данным следствия, находился один из лидеров известной бизнес-группы, которая фактически контролировала нефтяную сферу Украины.

Другой организатор, как утверждает НАБУ, был акционером ряда подконтрольных бизнес-группе компаний. Ему якобы отводилась роль координатора непосредственных исполнителей, а также человека, который должен был обеспечивать сокрытие преступной деятельности. В группу, по данным следствия, также входил тогдашний вице-президент ПАО "Укрнафта".

Кроме того, правоохранители говорят о председателе правления и заместителе председателя правления по коммерческим вопросам нескольких акционерных обществ, подконтрольных бизнес-группе. По первому эпизоду четырем соучастникам уже сообщили о подозрении. В отношении ещё одного лица, являющегося гражданином другого государства, подозрение оформлено в письменном виде и направлено за границу для вручения в рамках международного сотрудничества.

Деньги выводили через офшорные компании

Отдельный блок расследования касается того, как, по данным правоохранителей, скрывали конечных получателей средств. Для этого использовалась сеть компаний, зарегистрированных в различных юрисдикциях. НАБУ называет, в частности, Кипр, Белиз, Сент-Китс и Невис, а также Британские Виргинские острова.

Такая структура, по версии следствия, позволяла распределять финансовые потоки между различными юридическими лицами и затрудняла установление реальных бенефициаров. Средства, полученные от продажи нефтепродуктов, могли проходить через несколько связанных структур, после чего часть из них оказывалась за пределами Украины.

Именно поэтому следствие рассматривает дело не только как завладение имуществом, но и как возможную легализацию средств. Действия подозреваемых по этому эпизоду квалифицированы по части 5 статьи 191 и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

В НАБУ отмечают, что расследование продолжается, а детективы отдельно изучают обстоятельства возможного завладения имуществом "Укрнафты" в последующие периоды.

Отдельно расследуется возможная утечка информации

В деле появилось ещё одно резонансное направление. Расследование проводилось при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины. Однако на определённом этапе детективы НАБУ выявили факты возможной утечки информации, составлявшей тайну досудебного расследования.

По данным следствия, к этому может быть причастно должностное лицо СБУ руководящего звена, подразделение которого осуществляло оперативное сопровождение производства. Как утверждают детективы, информация о запланированных следственных и процессуальных действиях могла передаваться доверенному лицу организаторов схемы.

Если эти факты подтвердятся, это будет означать, что фигуранты могли заранее получать информацию о действиях правоохранителей и соответственно готовиться к ним. Впрочем, на данный момент это также является предметом отдельного расследования, а не установленным судом фактом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили двух должностных лиц Главного управления Государственной налоговой службы в Тернопольской области, которых подозревают в получении 75 тыс. евро от представителей двух предприятий за уменьшение штрафов после налоговых проверок. Еще в одном эпизоде, по данным следствия, от бизнеса требовали 1,8 млн грн за содействие в возмещении НДС и регистрации налоговых накладных.

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