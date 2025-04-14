Из-за аварии в Чехии изменены маршруты поездов: как теперь добраться до Украины

Из-за аварии на железной дороге в Чехии поезда RegioJet между Прагой и Чопом сегодня, 14 апреля курсируют с пересадкой в Кошице. Для украинских пассажиров организованы удобные стыковки, включая дальнейшие поезда в Чоп и Киев.

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Об этом сообщает "Укрзалізниця". Изменения действуют в текущие сутки и затрагивают рейсы №122/123 Прага – Чоп – Прага.

В результате железнодорожной аварии, которая произошла на одном из перегонов в Чехии, перевозчик RegioJet был вынужден оперативно корректировать логистику международного маршрута, чтобы обеспечить безопасность и своевременное прибытие пассажиров. В тесной координации со словацкими партнерами разработана новая схема пересадок, которая позволяет пассажирам доехать до Украины или вернуться в Чехию с минимальными неудобствами.

Поезд RegioJet №122 сегодня будет курсировать только в/из города Кошице (Словакия). Пассажирам, следующим в Украину, нужно будет осуществить пересадку:

в Кошице нужно пересесть на поезд №964 Братислава – Чоп, отправление в 17:46, прибытие в Чоп в 21:41;

тем, кто планировал пересаживаться на украинские внутренние рейсы из Чопа, нужно будет сесть на поезд №750 Чоп – Киев, отправление – в 5:20 следующего утра. Для таких пассажиров уже забронированы места в поезде и предусмотрены комфортные условия ожидания на вокзале.

Пассажиры рейса №123 Прага – Чоп будут следовать также с пересадкой. Она будет происходить так:

в Чопе им необходимо сесть на дополнительный дизель-поезд, который словацкая железная дорога временно подключит к поезду №965 Чоп – Кошице, отправление в 21:06, прибытие в Кошице в 22:50;

дальше, в Кошице, они будут пересаживаться в свой рейс RegioJet №123 и продолжат путь в Прагу.

Организаторы благодарят словацких партнеров за оперативную логистику и предоставление резервного поезда. Задержку на один час ожидает и рейс №80/79 "Сичеслав" Львов – Днепр. Это связано с техническими проблемами автобуса, перевозившего группу детей из Любляны. Несмотря на задержку отправки, к конечной станции поезд прибудет по графику.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, "Укрзалізниця" запустила новый поезд – из Киева в крупный региональный центр Жмеринки. Впрочем, он будет временным – рейсы запланированы только на 21 апреля. Билеты в купе на рейс из столицы стоят 231,96 грн.

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