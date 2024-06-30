Из переводов в евро "дерут" комиссию: украинцам рассказали, как платить меньше

Клиентка Monobank пожаловалась, что банк снял с нее комиссию за осуществление денежного перевода в евро. При этом немалую – 31 евро (более 1 300 грн по актуальному курсу НБУ). В самом же банке признали, что при определенных условиях комиссия действительно взимается – рассказав в то же время, как сделать такие переводы дешевле.

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Жалобу клиентка Monobank разместила на портале "Минфин". Она отметила: перевод делала со своего счета в словацком банке на свой же счет в Monobank.

"Комиссию я оплатила при переводе в словацкий банк. В monoбанке пропал 31 евро. Объяснить они в службе поддержки мне не смогли", – говорится в жалобе.

Что сказали в Monobank

В самом же Monobank объяснили, что за зачисление SWIFT-платежа со стороны самого банка комиссия отсутствует. Однако "в зависимости от типа комиссии, которая избирается при создании перевода, а также от количества банков по "трассе" платежа и их условий обслуживания корреспондентских счетов", могут возникать дополнительные комиссии.

В частности, согласно стандартам SWIFT существуют следующие типы комиссии:

OUR – все комиссии оплачивает отправитель;

SHA – комиссии отправителя платежа уплачивает отправитель, другие возникающие комиссии – получатель;

BEN – все комиссии по платежу оплачивает получатель.

Как платить меньше при переводах в евро

В то же время, там подчеркнули: для переводов в евро лучше всего использовать SEPA-переводы. Если, конечно, они доступны в банке-отправителе.

"Перевод средств через SEPA гораздо дешевле, чем через SWIFT. Пополнение вашей карты – бесплатно. Отправка платежей будет проходить по тарифам банка-отправителя. Просмотреть реквизиты можно в меню "Способы пополнения" – "По реквизитам из-за границы" – выбрать валюту евро – "В пределах Европы", – рассказали в Monobank.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же государственный ПриватБанк разорвал договор с находящемся за границей украинцем и обвинил его в мошенничестве. Это произошло после того, как на его карту в течение нескольких дней поступил ряд переводов от разных людей – как утверждает сам клиент, его друзей и семьи. При этом деньги, по его словам, не были оплатой за. к примеру, предоставленные услуги – это была обычная помощь для оплаты его нужд. В самом же банке отмечают, что работают в рамках действующего законодательства.

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