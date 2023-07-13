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Истребителям F-16 посвятили марку "Укрпочты": как выглядит и сколько стоит. Фото

Ксения Капустинская
Рынки и компании
2 минуты
663
Укрпочта анонсировала новую военную марку

"Укрпочта" анонсировала новую марку из "военной" серии. Марку посвятили самолетам-истребителям F-16, называется она "Истребители зла". Предзаказ уже открыт онлайн, стоимость набора составляет 172 грн.

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Заказать марки можно в официальном онлайн-магазине "Укрпочты". А погашение штемпелем "Первый день" состоится 4 августа в Киеве, спецпогашение пройдет в этот же день во всех регионах Украины, сообщила "Укрпочта".

Марка про F-16 – как выглядит

"Пока мировое сообщество подытоживает результаты стратегических решений Вильнюсского саммита НАТО 2023, "Укрпочта" анонсирует выход новой марки "Истребители зла". Новый почтовый выпуск посвящен боевым самолетам-истребителям F-16, которые крайне нужны нашим Вооруженным силам в борьбе с врагом. Вооружение именно таким видом боевой авиации способно кардинально изменить баланс сил в пользу Украины в войне против оккупантов и защитить наше небо от ракетного террора, который осуществляет Россия", – объяснили в компании выбор дизайна.

Что входит в набор "Истребители зла"

  • Марочный лист – 4 марки (общий тираж 600 тыс.);
  • художественный конверт С6;
  • открытка.

На рисунке марки изображено, как ВСУ уничтожают московский Кремль – символ "империи зла", измельчая его на терке, отверстия которой изображены в форме самолетов F-16. На конверте – очертания рыцаря-штурмовика в шлеме в виде украинского трезубца.

Почтовый набор "Истребители зла"

На заказ есть ограничения. Онлайн можно взять до 10 почтовых наборов в одном заказе.

Отправка наборов начнется с даты ввода почтовой марки в обращение. С каждого набора 16 грн будет направлено на приобретение беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июля "Укрпочта" пересмотрела тарифы, а также изменила графики работы отделений. Теперь стоимость доставки отправлений "Укрпочта Экспресс" выросла в среднем на 10 грн для пересылки в пределах одной области и на 8 грн для пересылки в пределах страны.

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