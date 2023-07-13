Истребителям F-16 посвятили марку "Укрпочты": как выглядит и сколько стоит. Фото

"Укрпочта" анонсировала новую марку из "военной" серии. Марку посвятили самолетам-истребителям F-16, называется она "Истребители зла". Предзаказ уже открыт онлайн, стоимость набора составляет 172 грн.

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Заказать марки можно в официальном онлайн-магазине "Укрпочты" . А погашение штемпелем "Первый день" состоится 4 августа в Киеве, спецпогашение пройдет в этот же день во всех регионах Украины, сообщила "Укрпочта".

"Пока мировое сообщество подытоживает результаты стратегических решений Вильнюсского саммита НАТО 2023, "Укрпочта" анонсирует выход новой марки "Истребители зла". Новый почтовый выпуск посвящен боевым самолетам-истребителям F-16, которые крайне нужны нашим Вооруженным силам в борьбе с врагом. Вооружение именно таким видом боевой авиации способно кардинально изменить баланс сил в пользу Украины в войне против оккупантов и защитить наше небо от ракетного террора, который осуществляет Россия", – объяснили в компании выбор дизайна.

Что входит в набор "Истребители зла"

Марочный лист – 4 марки (общий тираж 600 тыс.);

художественный конверт С6;

открытка.

На рисунке марки изображено, как ВСУ уничтожают московский Кремль – символ "империи зла", измельчая его на терке, отверстия которой изображены в форме самолетов F-16. На конверте – очертания рыцаря-штурмовика в шлеме в виде украинского трезубца.

На заказ есть ограничения. Онлайн можно взять до 10 почтовых наборов в одном заказе.

Отправка наборов начнется с даты ввода почтовой марки в обращение. С каждого набора 16 грн будет направлено на приобретение беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 июля "Укрпочта" пересмотрела тарифы, а также изменила графики работы отделений. Теперь стоимость доставки отправлений "Укрпочта Экспресс" выросла в среднем на 10 грн для пересылки в пределах одной области и на 8 грн для пересылки в пределах страны.

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