Готовят "драконовский" налог на покупку жилья для иностранцев: как это повлияет на украинских беженцев в Испании

Испания планирует ввести 100% налог на покупку недвижимости для нерезидентов из стран, не входящих в ЕС, чтобы преодолеть жилищный кризис и сделать жилье более доступным для местных жителей. В то же время эта мера будет касаться только проживающих в стране менее 183 дней в году.

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Об этом пишет BBC. Как заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, этот шаг призван решить жилой кризис, который обострился из-за спекуляций на рынке недвижимости. Цель правительства – сделать жилье более доступным для местных жителей, ведь значительная часть недвижимости скупается иностранцами не для проживания, а для заработка.

По официальным данным, в 2023 году нерезиденты ЕС приобрели около 27 000 объектов недвижимости в Испании. По словам Санчеса, такие покупки часто сугубо спекулятивны, что приводит к росту цен на жилье и ухудшению ситуации для граждан страны.

На сегодняшний день в Испании уже действуют налоги на покупку недвижимости, которые составляют от 7% до 12% в зависимости от региона и типа сделки. Однако правительство считает эти ставки недостаточными для борьбы со спекуляциями со стороны нерезидентов. В этой связи и был предложен налог в размере 100% стоимости недвижимости для иностранцев из стран, не входящих в ЕС, таких как Великобритания или Канада.

Кто считается нерезидентом

Испанское законодательство определяет нерезидентами проживающих в стране менее 183 дней в году. Это означает, что украинских беженцев, находящихся в Испании постоянно или сверх указанного срока, эта инициатива не будет касаться. Возможные ограничения распространятся только на тех, кто не имеет статуса резидента или приезжает в страну для краткосрочных визитов.

Аналитики подчеркивают, что даже при принятии нового налога его влияние может быть ограничено. По словам Антонио де ла Фуэнте, представителя компании Colliers, доля покупок недвижимости нерезидентами из-за пределов ЕС составляет лишь 4-5% от общего количества сделок на рынке. Иностранцы, включая граждан стран ЕС, обеспечили около 15% всех продаж жилья в Испании в 2023 году.

Однако даже при небольшой доле рынка эта мера может оказать значительное социальное влияние, ведь позволит снизить давление на цены в наиболее привлекательных регионах, где недвижимость часто покупают для сдачи в аренду туристам или для перепродажи. Кроме введения нового налога, правительство Испании планирует ряд дополнительных мер, в частности:

передача более 3300 домов и 200 гектаров земли для строительства социального жилья;

освобождение от налогов арендодателей , сдающих жилье по доступным ценам;

, сдающих жилье по доступным ценам; жесткое регулирование сезонной аренды и увеличение налоговой нагрузки на туристические квартиры, используемые для краткосрочной аренды.

В настоящее время правительство Испании не предоставило конкретных сроков по введению налога. Санчес лишь отметил, что предложение будет тщательно проработано и представлено на рассмотрение парламента после консультаций со специалистами. Учитывая сложности со сбором достаточного количества голосов для принятия подобных инициатив, окончательное решение может затянуться.

Поскольку новый налог планируется ввести только для нерезидентов, проживающих в Испании менее 183 дней в году, украинские беженцы, находящиеся в стране длительное время и соответствующие статусу, не будут подпадать под действие этого закона.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине намерены упростить для сообществ создание собственного жилищного фонда – для этого уже разрабатываются соответствующие законодательные нормы. Их реализация позволит общинам, в частности, селить в такое жилье внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) или других нуждающихся.

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