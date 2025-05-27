Искусственный интеллект активно вытесняет женщин на рынке труда: какие профессии в зоне риска

Искусственный интеллект (ИИ) уже сегодня начинает вытеснять с рынка труда женщин, занятых в офисных, бухгалтерских и цифровых профессиях, которые проще всего автоматизировать. По данным нового доклада ООН, в ближайшие годы в странах с высоким доходом ИИ может заменить до 10% женских рабочих мест - почти втрое больше, чем среди мужчин.

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Об этом говорится в новом совместном докладе Международной организации труда (МОТ) и польского института NASK, подготовленном для ООН, пишет Euronews. В документе акцентируется на потенциальном массовом вытеснении с рынка труда представительниц женских профессий, особенно в экономиках с высоким уровнем дохода.

Аналитики обращают внимание на то, что ИИ значительно чаще автоматизирует именно те виды деятельности, которые исторически связывают с женской занятостью. Согласно данным, в странах с высоким уровнем дохода почти 10% рабочих мест, занятых женщинами, могут быть замещены ИИ. Для сравнения, среди мужчин риск потери работы вследствие автоматизации составляет лишь 3,5%.

Особенно глубокий гендерный дисбаланс наблюдается в Европе и Центральной Азии, где под угрозой автоматизации находятся 39% женских профессий, против 26% мужских. Это означает, что гендерное неравенство на рынке труда в условиях развития ИИ может только усилиться.

Профессии, которые в первую очередь могут потерять потребность в человеческом ресурсе, - это офисные работники, бухгалтеры, операторы по обработке данных, а также специалисты, работающие с цифровым контентом и программированием. Основная причина – эти функции проще всего передать алгоритмам и нейросети.

Искусственный интеллект уже сегодня выполняет задачи, которые еще несколько лет назад считались исключительно человеческими: создание текстов, модерация контента, обработка статистики, аналитика и даже некоторые формы управленческой деятельности. Впрочем, эксперты подчеркивают: речь не идет о полном исчезновении профессий, а скорее об их глубокой трансформации.

ИИ не может полностью заменить навыки, связанные с критическим мышлением, принятием решений, эмпатией и живым межличностным взаимодействием. Именно эти качества могут стать главным капиталом работников в будущем. По мнению экономиста МОТ Жанин Берг, важно избегать как чрезмерной паники, так и необоснованных иллюзий относительно возможностей технологий. "В условиях ажиотажа вокруг ИИ легко потерять чувство реальности", – отмечает она.

МОТ призывает правительства, работодателей и профсоюзы заранее готовиться к преобразованиям. Прежде всего путем создания национальных стратегий защиты уязвимых категорий работников, инвестирования в обучение и переквалификацию, а также формирования систем поддержки для тех, кто потеряет работу или испытает сокращение дохода. Эти шаги должны быть ориентированы прежде всего на женщин, выполняющих рутинную административную работу, ведь именно они находятся в зоне наивысшего риска.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине приложение Дія может стать маркетплейсом, который сможет сотрудничать с бизнесом и даже выйти на IPO (первичное публичное предложение). Также уже в июне на портале заработает ИИ-агент, что позволит получать государственные услуги в формате обычного диалога.

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