Инвесторы в зеленую энергетику до сих пор ждут выплаты долгов, – Конеченков

Вопрос накопившихся задолженностей в области возобновляемой энергетики до сих пор не решен, и государству нужно уделить ему особое внимание.

Об этом заявил Андрей Конеченков, председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"До сих пор не решен вопрос по долгам перед производителями зеленой электроэнергии", – сказал Конеченков.

Он добавил, что благодаря Министерству энергетики началась работа рабочей группы, которая планирует все же решить этот вопрос, хотя это нелегкая задача.

В то же время Конеченков подчеркнул, что инвесторы готовы вкладывать средства только в сектор зеленой энергетики и поэтому государству нужно уделить ему особое внимание.

Одним из весомых преимуществ ветроэнергетики Конеченков назвал ее устойчивость к обстрелам, когда из строя выходит лишь одно или небольшое количество ветротурбин из всего ветропарка по сравнению с полностью разрушающимися объектами централизованной генерации.

Как сообщалось, по мнению Анастасии Верещинской, директора Европейско-Украинского энергетического агентства, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины хотят видеть от государства утвержденную дорожную карту по плану и путям погашения долгов в зеленой энергетике, которая из-за этой проблемы сейчас находится в состоянии выживания.