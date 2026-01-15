"Интергал-Буд" подвел итоги 2025 года: новые проекты, ипотека и рекорды

Компания "Интергал-Буд" подвела итоги работы в 2025 году. Несмотря на сложные условия военного времени девелопер остается одним из самых стабильных игроков рынка недвижимости и входит в число лидеров по темпам строительства и количеству введенных в эксплуатацию объектов во время полномасштабной войны.

Видео дня

Прошлый год для компании был насыщенным событиями и в очередной раз подтвердил репутацию "Интергал-Буда" как ответственного девелопера. Согласно отчету компании, она сохраняет высокие темпы строительства, своевременно вводит объекты в эксплуатацию и запускает новые проекты.

В течение 2025 года "Интергал-Буд" ввел в эксплуатацию более 194,6 тыс. кв. м недвижимости. Из них площадь квартир составила 108,9 тыс. кв. м, коммерческой недвижимости, включая кладовые и паркинги, – 38,5 тыс. кв. м. Всего за год было введено 1702 квартиры.

В западном регионе "Интергал-Буд" завершил строительство и ввел в эксплуатацию бизнес-центр класса А, который является частью современного многофункционального комплекса Mill Town во Львове. В столичном регионе компания ввела в эксплуатацию ряд жилых проектов и очередей строительства, в частности два дома и современный фитнес-центр в жилом комплексе "Озерный гай Гатное", один дом в ЖК Sky Avenue, два дома в ЖК "Голосеевский", по одному дому в жилых комплексах "Теремки" и "Сырецкие сады", а также завершила жилой комплекс "Лукьяновский каскад".

Параллельно компания запустила в реализацию новые проекты общей площадью более 163 тыс. кв. м. Из них почти 65,7 тыс. кв. м приходится на Киев, еще 97,3 тыс. кв. м – на западный регион Украины. Среди новых проектов – жилые комплексы "Звездные", Wings, Urban Residence во Львове и Polar Park в столице.

В 2025 году "Интергал-Буд" также расширил финансовые возможности для покупателей, подписав соглашение о совместном кредитовании с "ОТП Банком". Это позволило сделать приобретение недвижимости более доступным – без дополнительных залогов и платежей.

Компания не только продолжила участие в государственных программах єОселя и єВідновлення, но и существенно нарастила объемы. По состоянию на 1 декабря было подписано более 400 договоров по программе єОселя – это возможность для тысяч украинцев воспользоваться льготными условиями приобретения жилья.

Отдельным шагом стало первое совместное соглашение с Ощадбанком в рамках программ єВідновлення и єОселя. Для Киева это первая комплексная сделка такого формата, которая имеет важное значение для решения жилищных потребностей владельцев компенсационных сертификатов.

Выросла и доля покупателей, которые выбирают квартиры с ремонтом от "Интергал-Буда". По итогам года она увеличилась более чем на 30%, а в западном регионе компания впервые запустила продажу жилья с готовым ремонтом. В 2026 году девелопер планирует увеличить долю таких продаж с 30% до 40%.

В 2025 году компания также обновила концепцию многофункционального жилого комплекса премиум-класса Intergal City – Cruise for Life, который позиционируется не только как жилье, а как пространство сервисов, комфорта и стиля жизни в центре Печерска. Параллельно был реализован ряд коммерческих проектов – возведены современные объекты для крупных торговых сетей и ресторанов международных брендов.

"Интергал-Буд" продолжил социальные и образовательные инициативы. В частности, компания завершила обустройство безбарьерного пространства и инклюзивных туалетов в Оранжерее на ВДНХ, поддержала хоккейный клуб "Сокол" и начала партнерство с Всеукраинской юношеской баскетбольной лигой. В течение года компания провела более десятка мероприятий для жителей и потенциальных покупателей, а ее специалисты участвовали в ключевых отраслевых событиях, где делились собственными практиками и опытом.

Также был организован открытый конкурс для дизайнеров интерьера премиального комплекса Intergal City. Его финалисты получили возможность реализовать свои идеи в реальных проектах.

Компания принимала официальные делегации, в частности Полномочного Посла Японии в Украине Масаши Накагоме, представителей японского бизнеса, аналитического центра We Build Ukraine, профильного комитета Верховной Рады и отраслевых строительных ассоциаций.

По итогам года "Интергал-Буд" подтвердил лидерские позиции на рынке, получив звание "Девелопер года" на всеукраинской премии IBUILD Award, а также победил в номинации "Лидер по вводу жилья в эксплуатацию" по результатам Ukrainian Building Awards 2025.

Компания продолжает строительство 10 жилых комплексов в Киеве, семи – во Львове, а также по одному проекту в Черновцах и Житомире. В 2026 году "Интергал-Буд" планирует запуск нескольких новых проектов разных классов, что позволит более широкому кругу покупателей приобрести собственное жилье.