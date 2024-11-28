Предприятия ОПК и дальше могут бронировать 100% работников – разъяснение Минэкономики

Распространяемая в сети информация об отмене с 1 декабря 100%-ного бронирования сотрудников оборонных предприятий не соответствует действительности. Как утверждают в Минэкономики, предприятия, работающие для обеспечения потребностей Сил обороны, важны одновременно как для сферы экономики, так и для обеспечения обороноспособности страны. А потому за критически важными предприятиями в этой сфере остается возможность бронировать 100% своих работников.

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Об этом в министерстве рассказали OBOZ.UA. Там отметили: введенные Кабмином 22 ноября новые требования к подтверждению критичности предприятий для сохранения бронирования своих сотрудников наработаны с учетом ключевого требования – "обеспечить баланс между обороноспособностью государства и экономикой".

"Признанные Минстратегпром, критически важные предприятия из сферы ОПК по-прежнему смогут бронировать 100% своих работников. Утверждения об уменьшении объема бронирования для таких предприятий, а также о якобы угрозах для работы сферы ОПК в связи с изменениями в порядке бронирования не соответствуют действительности", – сообщили в министерстве.

При этом подчеркивается: обновленный порядок бронирования предусматривает лишь то, что для получения статуса критического частные предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям. В частности:

Начисленная средняя зарплата в предприятии за последний календарный квартал должна быть не менее 2,5 минимальной зарплаты (20 тыс. грн на 15 ноября 2024 года).

"У работника, которого бронируют, начисленная заработная плата также должна быть не менее 20 тыс. грн", – отметили в министерстве.

Предприятие обязательно не должно иметь задолженности по уплате всех налогов.

При этом подчеркивается: обязательными эти критерии определены для того, чтобы не допустить случаев, "когда неблагополучный работодатель платит людям только минимальную заработную плату".

"Отметим, что работа комиссии Минстратегпрома, которая определяет критически важные предприятия в сфере ОПК, эффективна: во время аудита принятых комиссией решений никаких нарушений не выявлено", – заверили в Минэкономики.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 декабря бронирование военнообязанных в Украине будет происходить через портал Дія. Все критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 – в соответствии с новыми критериями. При этом у 5% предприятий забрали статус критичности (право предоставлять бронирование).

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