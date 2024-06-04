Импорт металлургической продукции в ЕС даст России минимум 8 млрд евро дополнительной выручки – эксперт

Вопрос запрета импорта металлопродукции из России в повестке дня для ЕС пока только обсуждается – при том, что он заключается не только в миллиардных поступлениях, которые идут на финансирование войны, но и в ущерб для внутренних производителей ЕС из-за демпинга цен.

Об этом рассказал аналитик GMK Center Андрей Глущенко в интервью ЦТС.

Эксперт рассказал: основными товарами металлургического импорта России остаются полуфабрикаты, чугун и DRI. К примеру, в прошлом году импорт полуфабрикатов из РФ составил 3,1 миллиона тонн, при чем 90% от импорта полуфабрикатов были слябы. Импорт чугуна в прошлом году составил 1,4 миллиона тонн. Причем чугун – это единственный товар, объемы импорта которого увеличиваются: по сравнению с 2021 годом импорт вырос в два раза.

"Одна из причин – в наличии российского лба. В ЕС действуют металлопрокатные заводы, использующие российские слябы. Это их традиционная бизнес-модель – совместные производственные цепочки с российскими поставщиками, и они пытаются поддерживать ее. Именно благодаря этим действиям ЕС пошел на уступки и пролонгировал разрешение на экспорт слябов из РФ до 2028 года, хотя первоначально речь шла о запрете на экспорт уже с 2024 года", – говорит эксперт.

Он отмечает, что Россия может предлагать европейцам ценовые дисконты, поэтому экономическая целесообразность здесь – один из главных аргументов. Ну а РФ в это время свои миллиарды все равно заработает.

"За первый квартал 2024 года Россия заработала на экспорте в Европу около 620 миллионов евро. 73% от этой суммы - на средства слябов. Если учесть, что импорт слябов пролонгировали до 2028 года, то только на средства слябов в ближайшие четыре года РФ может получать около 2 миллиардов долларов валютной выручки в год", - говорит эксперт.

Между тем Украина имеет возможность заместить металлургическую продукцию из РФ на рынке ЕС, ведь мы имеем простаивающие мощности. Однако есть необходимые условия для этого – наличие логистических возможностей и обеспечение стабильного энергоснабжения. Также нужно обеспечить баланс между потребностями мобилизации и потребностями экономики, потому что предприятия могут столкнуться с острым дефицитом работников, которые могли бы обеспечить рост производства, указал Глущенко.

Напомним: в 12-м пакете Евросоюз продлил действие квот на российские слябы еще на четыре года. Суммарный размер квоты на импорт этой продукции с октября 2024 по сентябрь 2028 установлен в размере 8,5 млн т с более детальным разбиением по периодам. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре 2022 года в рамках 8-го пакета санкций. Тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться. Однако 12-й пакет санкций фактически ослабил ранее введенные ограничения.

В свою очередь, Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) раскритиковала ослабление санкций: там заявили, что это историческая ошибка, которая искажает конкуренцию на европейском рынке и подпитывает порочную систему, которая не только ослабляет санкции ЕС против РФ, но и противоречит климатическим целям блока.