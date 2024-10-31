Дональд Трамп обеднел на $1,3 млрд накануне выборов в США: куда делись деньги

Компания Trump Media & Technology Group, которая принадлежит кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу, за сутки потеряла 1,3 млрд долларов рыночной капитализации. Это стало наихудшим результатом для компании с момента ее основания.

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Как сообщает CNN, 30 октября цена акций Trump Media & Technology Group упала на 22,3%, что превысило апрельское падение на 21,5%. В результате доминирующая доля Трампа в компании снизилась с 5,9 млрд до 4,6 млрд долларов.

Причины падения остаются неясными – компания не публиковала никаких важных новостей, которые могли бы повлиять на стоимость ее акций. Некоторые аналитики связывают это с техническими факторами и потерей импульса для акций.

Тем не менее акции компании Трампа сохраняли высокую волатильность в течение всего года. До обвала котировки акций были устремлены вверх – с 23 сентября они выросли в четыре раза, что связывают с растущими шансами Трампа выиграть президентские выборы.

В результате ее рыночная капитализация в моменте превышала $10,3 млрд, что даже больше, чем у соцсети X. Trump Media & Technology Group принадлежит соцсеть Truth Social, у которой в месяц насчитывается около 698 тыс. активных пользователей. Теперь совокупная оценка компании – более 8 млрд долларов. Однако ее доход в 2024 году оценили в 1,6 млн долларов.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября, основные кандидаты – соперницей Трампа от Демократической партии является вице-президент США Камала Харрис – подходят к этому дню практически вничью. Согласно опросу Reuters/Ipsos, их разделяет лишь 1% народной поддержки – рейтинг Харрис составляет 44%, а Трампа – 43%.

Как уже сообщал OBOZ.UA, победа любого из кандидатов может привести к сокращению международной финансовой поддержки Украины. Дональд Трамп уже заявил о намерении заставить Украину пойти на урегулирование в войне с Россией, а Харрис будет добиваться одобрения значительной финансовой поддержки в Конгрессе.

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