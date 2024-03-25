Хищения на 1,2 млрд грн в VAB Банке: дело Бахматюка и его сообщницы направили в суд

В деле VAB Банка (ПАО "ВиЭйБи Банк") направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего бенефициарного владельца финучреждения и его сообщницы. Их подозревают в завладении денежными средствами стабилизационного кредита в сумме 1,2 млрд грн, выданного Национальным банком Украины (НБУ). Речь идет об украинском миллиардере Олеге Бахматюке и его сестре Наталии Василюк.

О направлении обвинительного акта сообщили в Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП). Имена фигурантов официально не называется, однако информацию о том, что это Бахматюк и Василюк, подтверждают уже известные факты о деле.

Также о них сообщает журналист Олег Новиков. "Бахматюк был владельцем банка, а его сестра – председателем наблюдательного совета учреждения", – говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования установлено, что в октябре 2014 года VAB Банк, уже отнесенный к категории проблемных банков, обратился в НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что указанный банк не предоставил все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, приняло его предложение.

"При этом стоимость недвижимости, переданной под залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз за счет составления поддельных отчетов об оценке. Уже в ходе досудебного следствия экспертизой было установлено, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн, несмотря на 1,8 млрд грн, заявленных "ВиЭйБи Банком"... На сегодняшний день стабилизационный кредит в 1,2 млрд гривен, полученный от НБУ сроком на два года, так и не возвращен", – сообщили в САП.

До этого банковское учреждение уже получало от Нацбанка кредит на сумму 3 млрд грн, однако и эти средства не были возвращены. К тому же в ноябре 2014 года ПАО "ВиЭйБи Банк" было признано неплатежеспособным.

Сам Бахматюк находится в Австрии. В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявило в розыск по этому делу экс-владельца VAB Банка Бахматюка и его сестру

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году уголовный суд Вены принял решение об отказе в экстрадиции Олега Бахматюка в Украину по делу VAB Банка по запросу украинской прокуратуры. Бахматюк тогда в очередной раз заявил о том, что выдвинутые против него обвинения безосновательны.

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