Хаос в небе Ближнего Востока: десятки авиарейсов изменены из-за атаки Израиля на Иран

Многие авиакомпании изменили свои маршруты на Ближнем Востоке, а некоторые рейсы отменили вовсе. Хаос возник на фоне напряженности и назревающего полномасштабного конфликта между Израилем и Ираном,

Согласно данным онлайн-сервиса FlightRadar24, после ракетной атаки, которую Израиль на нес по территории Ирана, воздушные гавани в иранских городах Тегеран, Шираз и Исфахан были закрыты. Спустя несколько часов работа аэропортов была восстановлена, сообщает Reuters.

Несмотря на это авиакомпания из ОАЭ Flydubai отменила пятничные рейсы в Иран, а также вернула в Дубай один из вылетевших рейсов. Кроме того, рейс Iran Air, направлявшийся из Рима в Тегеран, был перенаправлен в Анкару, а Lufthansa отменила все рейсы в Тель-Авив и Эрбиль, а также решила избегать воздушного пространства Ирака.

Некоторые авиаперевозчики, включая Emirates, Flydubai, Turkish Air, Wizz Air Abu Dhabi и Belavia продолжали летать над частью воздушного пространства Ирана, которая оставалась открытой в первые часы после атаки.

"Мы внимательно следим за ситуацией и по согласованию с соответствующими органами власти будем вносить поправки в маршруты наших полетов", – отметили в заявлении Flydubai.

Кроме того, после ракетной атаки Ирана по Израилю, которая произошла ранее на этой неделе, британская авиакомпания EasyJet на шесть месяцев приостановила осуществление рейсов в Израиль. "Ввиду постоянно меняющейся ситуации в Израиле EasyJet приняла решение приостановить свои рейсы в Тель-Авив на предстоящий летний сезон вплоть до 27 октября", – объяснили в компании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за иранской атаки было закрыто воздушное пространство Израиля. Полеты возобновились уже на следующий день.

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