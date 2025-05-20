Группа компаний DIM вошла в топ-10 крупнейших застройщиков Украины

Группа компаний DIM заняла 7-е место по количеству сданных квартир в 2024 году согласно всеукраинскому рейтингу застройщиков, который составили Forbes Ukraine совместно с сервисом ЛУН.

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Рейтинг охватывает застройщиков из Киева, Львова, Ивано-Франковска, Одессы, Ровно и Житомира, отражая динамику развития жилищного строительства в стране. Всего за прошлый год 20 крупнейших девелоперов сдали в эксплуатацию 24 060 квартир - это примерно 30% от общего объема нового жилья, введенного в Украине в 2024 году.

В рейтинг вошли только многоквартирные жилые дома (без коттеджей и таунхаусов), получившие сертификаты о вводе в эксплуатацию в указанный период. Среди реализованных компанией DIM проектов, которые вошли в итог 2024 года: "Новый Автограф", эко-город Lucky Land и загородный комплекс бизнес-класса Park Lake City.

"С 2024 года компания продолжила укреплять репутацию надежного девелопера, который не только создает качественные жилые проекты с современными решениями, но и успешно вводит их в эксплуатацию, - комментирует Александр Насиковский, управляющий партнер компании DIM. - На 2025 год мы ставим более амбициозную цель - сдать в эксплуатацию более 100 000 м2. Среди запланированных к вводу объектов - A136 Highlight Tower, дом №3 комплекса "Метрополис", дом №4 эко-комплекса Lucky Land, а также несколько домов в Park Lake City".

Следует отметить, что группа компаний DIM сохраняет свои позиции в ТОП-10 по количеству площадей введенных в эксплуатацию в трех независимых рейтингах подряд.