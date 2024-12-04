Графики отключения электроэнергии 4 декабря изменили: когда не будет света

В Украине 4 декабря применить ограничения на потребление электроэнергии планируют с 06.00 до 22.00. При этом наиболее длительные отключения будут применяться с 07.00 до 20.00.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Так, такой же период ограничений будут применять и для промышленности и бизнеса. "Напоминаем, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", – отмечают в "Укрэнерго".

Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. а) применение и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Продолжительность отключений:

06:00 – 07:00 – одна очередь отключений

07:00 – 20:00 – две очереди отключений

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений

Что означают очереди и где искать свой график

В ходе плановых (почасовых) отключений "Укрэнерго" ежедневно определяет количество очередей, которые должны быть обесточены. Эти данные помогают потребителям примерно узнавать, как долго не будет света в течение дня.

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);

2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

3 очереди – до 12 часов без света в сутки;

4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).

Следует понимать, что "Укрэнерго" определяет количество очередей. А вот конкретные графики каждой отдельной очереди составляют облэнерго и публикуют на своих ресурсах. К тому же, ситуация в энергетике постоянно меняется, а вместе с ней в течение дня могут переписывать и графики, поэтому следует следить за ними.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как ранее писал OBOZ.UA, по прогнозу директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в Украине отключения света будут продолжаться всю зиму, но их продолжительность будет зависеть от погодных условий и скорости восстановления. В случае успешного восстановления энергосетей возможны кратковременные отключения, которые будут продолжаться 2-4 часа в сутки.

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