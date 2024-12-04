Графики отключения электроэнергии 4 декабря изменили: когда не будет света
В Украине 4 декабря применить ограничения на потребление электроэнергии планируют с 06.00 до 22.00. При этом наиболее длительные отключения будут применяться с 07.00 до 20.00.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Так, такой же период ограничений будут применять и для промышленности и бизнеса. "Напоминаем, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября", – отмечают в "Укрэнерго".
Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. а) применение и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.
Продолжительность отключений:
- 06:00 – 07:00 – одна очередь отключений
- 07:00 – 20:00 – две очереди отключений
- 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений
Что означают очереди и где искать свой график
В ходе плановых (почасовых) отключений "Укрэнерго" ежедневно определяет количество очередей, которые должны быть обесточены. Эти данные помогают потребителям примерно узнавать, как долго не будет света в течение дня.
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно с 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
Следует понимать, что "Укрэнерго" определяет количество очередей. А вот конкретные графики каждой отдельной очереди составляют облэнерго и публикуют на своих ресурсах. К тому же, ситуация в энергетике постоянно меняется, а вместе с ней в течение дня могут переписывать и графики, поэтому следует следить за ними.
Как ранее писал OBOZ.UA, по прогнозу директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в Украине отключения света будут продолжаться всю зиму, но их продолжительность будет зависеть от погодных условий и скорости восстановления. В случае успешного восстановления энергосетей возможны кратковременные отключения, которые будут продолжаться 2-4 часа в сутки.
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