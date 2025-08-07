Государственный ПриватБанк заплатил руководству по 4 млн премий: озвучены космические зарплаты

Крупнейший государственный ПриватБанк в июле заплатил некоторым членам правления премии, размер которых достигает 4,6 млн грн на одного руководителя. В то же время председатель Правления "Привата" Микаэль Бьоркнерт в июле заработал 3,5 млн грн (зарплата без премии). Также выросли зарплаты у руководства в Ощадбанке, и "Укрэнерго".

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Об этом говорится в отчетах о вознаграждении правления. Отметим, в государственных компаниям также функционирует корпоративная структура, в вознаграждение правления определяется наблюдательными советами.

Ощадбанк: глава банка заработал в июле на 368 тыс. больше

Председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов за прошлый месяц заработал 1,4 млн грн. У банкира не было премии, в то же время начислено 327,7 тыс. грн налогов. Для сравнения: в июне зарплата Наумова составляла 1,03 млн грн. Кстати, вскоре контракт Наумова заканчивается, на его должность уже ищут замену.

В "Привате" заплатили впечатляющие премии

Для председателя правления ПриватБанка Микаэля Бьоркнерта прошлый месяц был чрезвычайно удачным. Он заработал 3,5 млн грн. И это заработная плата без премии (ее в июле у главы "Привата" не было). Для сравнения, в прошлом месяце председатель правления заработал 2,1 млн грн, то есть на 1,4 млн грн меньше.

Впечатляют также и размеры премий (смотрите таблицу). Некоторые члены правления в июле получили премии в размере от 3,8 млн до 4,6 млн грн.

В Укрэнерго – резкий рост зарплат резкий рост зарплат

Заметно выросли зарплаты руководства "Укрэнерго". Председатель правления Укрэнерго Виталий Зайченко заработал 723,8 тыс. грн. Чуть меньше, 706,8 тыс. грн, за прошлый месяц заработал Алексей Брехт. Для сравнения, в июне Брехтт исполнял обязанности председателя правления и заработал всего 415,8 тыс. грн.

В то же время средняя зарплата за год, с августа 2024-го по август 2025-го, выросла с 21 000 до 25 000 грн. В то же время с начала года средняя зарплата выросла с 22 500 грн. Об этом говорится в данных кадрового портала work.ua. Так, рост зарплаты за год составил 19%. Это больше уровня инфляции. Однако также стоит отметить, что эта статистика учитывает не все зарплаты в стране, а лишь те, данные о которых содержатся в данных кадрового портала.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

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