Госкомпании в Украине потеряли миллиарды: топ-5 самых убыточных

Украинские государственные компании массово игнорируют подачу финансовых отчетов – за 2024 год отчитались 671 из 1911, что стало худшим результатом за последние три года. Причем 277, или 41%, из них оказался убыточным – их финансовые потери измеряются миллиардами гривен.

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Ссылаясь на данные Государственной службы статистики, Опендатабот сообщает, что 963 госпредприятия (или 59% от общего количества) до сих пор не предоставили финотчетность за прошлый год. Хуже всего ситуация в регионах с временно оккупированными территориями:

на Херсонщине – подали финотчетность 9% госкомпаний;

в Донецкой области – 5%;

в Луганской области – 0%.

В то же время 100% отчетов сдали госпредприятия только одного региона – в Ривненской области. Остальные области значительно отстают, ближайшими к лидеру оказались Закарпатье (73,7%) и Волынь (69,2%).

Лидером по доходности и прибыли стал Павлоградский химический завод – 29 млрд и 6 млрд грн соответственно. Второе место по доходу и третье по прибыли заняли "Леса Украины" – 23 млрд и 2,5 млрд грн. Тройку лидеров закрыл "Укрспецэкспорт": доходы компания уменьшились в 2,3 раза – до 13 млрд грн, а прибыли – составили 94 млн грн. В то же время Администрация морских портов Украины оказалась на втором месте по прибыльности (2,7 млрд грн), но стала лишь четвертой по доходам (6,3 млрд грн).

Самые убыточные национальные компании Украины в 2024 году понесли миллиардные потери. В топ-5 таких госпредприятий попали:

Восточный горно-обогатительный комбинат – убытки 1,2 млрд грн;

– убытки 1,2 млрд грн; Аэропорт "Борисполь" – 1,1 млрд грн;

"Региональные электрические сети" – 732 млн грн;

732 млн грн; "Львовуголь" – 301 млн грн;

– 301 млн грн; "Энергорынок" – 261 млн грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в начале 2025 года народные депутаты Верховной Рады обязали государственные компании обнародовать годовую финансовую отчетность и годовую консолидированную финансовую отчетность вместе с аудиторским отчетом и отчетами об управлении и платежах в пользу государства. Отчеты должны быть обнародованы в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона №6013.

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