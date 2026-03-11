Глобальное подорожание билетов уже началось: авиакомпании по всей Азии повышают тарифы и топливные сборы

Авиакомпании по всей Азии уже начали повышать тарифы и топливные сборы из-за резкого подорожания авиатоплива на фоне напряженности вокруг Ирана и рисков для поставок энергоносителей. В частности, AirAsia скорректировала тарифы, Air India ввела надбавки от $4,35 до $200, Hong Kong Airlines повысила сборы до $12,80-$19,50 на некоторых маршрутах, а Qantas подняла цены на международные рейсы примерно на 5%.

Об этом пишет Bloomberg. Эксперты отмечают, что подорожание билетов может стать глобальным трендом ближайших месяцев, ведь авиационное топливо является одним из главных факторов формирования стоимости перелетов.

Даже незначительное повышение цены на топливо способно существенно увеличить расходы перевозчиков, что почти всегда отражается на конечной цене для пассажиров. Одной из первых на изменение рыночных условий отреагировала бюджетная авиакомпания AirAsia, крупнейший лоукостер Юго-Восточной Азии.

Перевозчик сообщил о повышении тарифов и корректировке топливных надбавок. Точные размеры изменений компания не раскрывает, однако заявляет, что будет внимательно следить за ситуацией на рынке топлива и готова оперативно реагировать на новые колебания цен.

Серьезные изменения вводят и индийские перевозчики Air India и Air India Express. Начиная с 12 марта они постепенно вводят топливные надбавки на внутренних и международных маршрутах. Для более коротких направлений надбавка составит примерно 4,35 доллара, тогда как на дальних рейсах, в частности в Северную Америку или Австралию, она может достигать 200 долларов.

Другая крупная авиакомпания региона – Air New Zealand также заявила о повышении тарифов. Перевозчик предупредил, что если цены на топливо останутся высокими, ему придется пересмотреть расписание полетов и даже скорректировать маршрутную сеть. Из-за неопределенности компания уже приостановила свой прогноз прибыли, поскольку предыдущие расчеты стоимости топлива потеряли актуальность.

Рост стоимости авиатоплива заставил пересмотреть тарифы и Hong Kong Airlines. С 12 марта перевозчик увеличил топливные сборы на ряде направлений. В частности, на маршрутах на Мальдивы, Непал и Бангладеш надбавка выросла примерно на 12,80 доллара, что составляет около 35% повышения. Для дальних рейсов, в частности в Австралию и Северную Америку, сбор может увеличиваться еще больше в зависимости от дальности перелета.

В то же время Japan Airlines (JAL) пока не планирует менять тарифы. Компания уже применяет топливный сбор на международных рейсах и заявила, что новые корректировки возможны не ранее 1 апреля.

Австралийский перевозчик Qantas сообщил о повышении тарифов на международные рейсы примерно на 5%. По данным компании, цены на авиатопливо за последние две недели подскочили почти на 150%, что резко увеличило операционные расходы. При этом спрос на перелеты остается очень высоким, загруженность рейсов в Европу превышает 90%, тогда как в этот период обычно составляет около 75%.

Индийская авиакомпания SpiceJet также планирует ввести топливные сборы. Ее основатель заявил, что перевозчики могут не иметь другого выхода, если цены на нефть останутся высокими. В компании не исключают даже временного вывода части самолетов из эксплуатации, если расходы на топливо продолжат расти.

Подорожание авиабилетов происходит на фоне резкого роста напряженности на энергетических рынках. Особое внимание трейдеры уделяют ситуации в Ормузском проливе – одном из важнейших энергетических коридоров мира.

Через этот узкий морской пролив ежедневно транспортируется примерно 20 миллионов баррелей нефти, а также около пятой части мировых поставок сжиженного природного газа. Любые риски для судоходства в этом районе мгновенно влияют на глобальные цены на энергоносители.

Для авиакомпаний это имеет критическое значение. Авиатопливо является одним из самых дорогих элементов в структуре расходов перевозчиков, а его рынок значительно менее гибкий, чем рынки бензина или дизельного топлива. Запасы обычно невелики, а хранение требует специальной инфраструктуры, поэтому даже краткосрочные перебои могут вызвать резкие колебания цен.

Даже если геополитическое напряжение в ближайшее время уменьшится, авиационный сектор может еще долго ощущать последствия нынешнего кризиса. Многие авиакомпании закупают топливо по долгосрочным контрактам или используют финансовые инструменты хеджирования, поэтому цены, сформированные во время периода нестабильности, остаются в системе снабжения в течение длительного времени.

