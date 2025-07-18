Глава Минцифры анонсировал запуск в Украине структуры, как у Илона Маска: в сети напомнили, чем все закончилось для США
Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал создание в рамках министерства аналог DOGE – Департамента эффективности правительства США, созданного с целью сокращения госрасходов. В связи с чем он начал искать человека, который возглавить новую структуру. Впрочем, в сети намерение не оценили – в частности, напомнив, деятельность департамента привела к управленческому хаосу и демотивации госслужащих в США.
О планах создать "украинский DOGE" Федоров сообщил у себя в Threads. Он отметил:
- Кроме сокращения расходов новая структура будет заниматься также оценкой эффективности.
- Ее работа будет направлена на "несколько проектов".
"Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление", – говорится в сообщении.
В свою очередь, один из пользователей сети отметил, что в США "экономия 0,15% бюджетных расходов" привела к управленческому хаосу. А кроме того:
- Демотивации госслужащих.
- Откату "в целых областях науки".
Федоров же, кстати, комментарий лайкнул.
Другой пользователь предположил, что создание "украинского DOGE" является новым способом "приумножать распил" государственных денег. А также посоветовал чиновникам попробовать не воровать.
Третий обратил внимание, что искать в соцсетях людей для структуры, отвечающей за эффективность, "не очень эффективно".
А еще один поинтересовался, какая будет зарплата.
Как сообщал OBOZ.UA, утвержденное нардепами 17 июля новое правительство намерено в целом сократить государственные расходы. Для этого будет проведен их аудит. Кроме того, в Кабмине собираются также провести оптимизацию госаппарата.
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