Глава Минцифры анонсировал запуск в Украине структуры, как у Илона Маска: в сети напомнили, чем все закончилось для США

Глава Минцифры Михаил Федоров анонсировал создание в рамках министерства аналог DOGE – Департамента эффективности правительства США, созданного с целью сокращения госрасходов. В связи с чем он начал искать человека, который возглавить новую структуру. Впрочем, в сети намерение не оценили – в частности, напомнив, деятельность департамента привела к управленческому хаосу и демотивации госслужащих в США.

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О планах создать "украинский DOGE" Федоров сообщил у себя в Threads. Он отметил:

Кроме сокращения расходов новая структура будет заниматься также оценкой эффективности.

Ее работа будет направлена на "несколько проектов".

"Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление", – говорится в сообщении.

В свою очередь, один из пользователей сети отметил, что в США "экономия 0,15% бюджетных расходов" привела к управленческому хаосу. А кроме того:

Демотивации госслужащих.

Откату "в целых областях науки".

Федоров же, кстати, комментарий лайкнул.

Другой пользователь предположил, что создание "украинского DOGE" является новым способом "приумножать распил" государственных денег. А также посоветовал чиновникам попробовать не воровать.

Третий обратил внимание, что искать в соцсетях людей для структуры, отвечающей за эффективность, "не очень эффективно".

А еще один поинтересовался, какая будет зарплата.

Как сообщал OBOZ.UA, утвержденное нардепами 17 июля новое правительство намерено в целом сократить государственные расходы. Для этого будет проведен их аудит. Кроме того, в Кабмине собираются также провести оптимизацию госаппарата.

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