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Меньше тратить денег: Свириденко намерена сократить расходы государства

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
9,2 т.
Свириденко намерена сократить расходы государства

Утвержденное нардепами 17 июля новое правительство намерено сократить государственные расходы. Для этого будет проведен их аудит. Кроме того, в Кабмине собираются также провести оптимизацию госаппарата.

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Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Впрочем, каких-либо деталей будущего сокращения она называть не стала – отметив только, что работа над этим уже идет.

"Мы уже приступили к работе над оптимизацией государственного аппарата. И берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения", – говорится в сообщении.

При этом Свириденко подчеркнула: Украина не будет менять вектор своего развития. Т.е., заверила премьер, страна продолжит движение в направлении:

  • Европейской интеграции.
  • НАТО.

"Впереди у нас с вами будут сложные общие задачи, новые вызовы войны. Очень много работы", – резюмировала председатель правительства.

Кроме того, у себя в Facebook Свириденко отметила: новое правительство "одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю". Что, по ее словам, является доказательством взятого "курса на уменьшение аппарата".

Новое правительство одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю

Напомним: ранее сокращение госрасходов анонсировали президент Владимир Зеленский – в частности, в рамках "ощутимой управленческой трансформации". По его словам, это позволит:

  • Сократить расходы на содержание государственного аппарата.
  • Обеспечить значительную дерегуляцию.
  • Направить "максимум имеющихся ресурсов в защиту Украины и украинцев".

Кроме того, акцентировал глава государства, важно провести аудит всех договоренностей с партнерами Украины. Речь, в частности, об:

  • Оборонных пакетах.
  • Инвестиционных решениях.
  • Договоренностей по поддержке энергетической и социальной устойчивости Украины.
Владимир Зеленский анонсировал сокращение госрасходов

Как сообщал OBOZ.UA, Свириденко еще с 2021-го (на тот момент работала в Офисе президента) живет в большой квартире в элитном ЖК на Печерске – ЖК Busov Hill. Глава правительства последние десять лет работает на государство, поэтому средств для покупки такого жилья у нее нет. Квартиру купила черниговская пенсионерка, которая почти сразу сдала жилье в аренду Свириденко.

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