Меньше тратить денег: Свириденко намерена сократить расходы государства

Утвержденное нардепами 17 июля новое правительство намерено сократить государственные расходы. Для этого будет проведен их аудит. Кроме того, в Кабмине собираются также провести оптимизацию госаппарата.

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Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Впрочем, каких-либо деталей будущего сокращения она называть не стала – отметив только, что работа над этим уже идет.

"Мы уже приступили к работе над оптимизацией государственного аппарата. И берем курс на полный аудит расходов с целью их сокращения", – говорится в сообщении.

При этом Свириденко подчеркнула: Украина не будет менять вектор своего развития. Т.е., заверила премьер, страна продолжит движение в направлении:

Европейской интеграции.

НАТО.

"Впереди у нас с вами будут сложные общие задачи, новые вызовы войны. Очень много работы", – резюмировала председатель правительства.

Кроме того, у себя в Facebook Свириденко отметила: новое правительство "одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю". Что, по ее словам, является доказательством взятого "курса на уменьшение аппарата".

Напомним: ранее сокращение госрасходов анонсировали президент Владимир Зеленский – в частности, в рамках "ощутимой управленческой трансформации". По его словам, это позволит:

Сократить расходы на содержание государственного аппарата.

Обеспечить значительную дерегуляцию.

Направить "максимум имеющихся ресурсов в защиту Украины и украинцев".

Кроме того, акцентировал глава государства, важно провести аудит всех договоренностей с партнерами Украины. Речь, в частности, об:

Оборонных пакетах.

Инвестиционных решениях.

Договоренностей по поддержке энергетической и социальной устойчивости Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Свириденко еще с 2021-го (на тот момент работала в Офисе президента) живет в большой квартире в элитном ЖК на Печерске – ЖК Busov Hill. Глава правительства последние десять лет работает на государство, поэтому средств для покупки такого жилья у нее нет. Квартиру купила черниговская пенсионерка, которая почти сразу сдала жилье в аренду Свириденко.

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