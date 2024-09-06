Глава Львовской ОВА Козицкий помог бизнесу отца строительством дороги за 25 млн грн из бюджета – СМИ

Главу Львовской ОВА (ЛОВА) Максима Козицкого уличили в использовании 25 млн грн из бюджета на строительство дороги, ведущей к отелю, который, вероятно, построил отец чиновника Зиновий Козицкий. Речь идет о дороге в курортном поселке Сходница на Львовщине.

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Об этом сообщается в расследовании NGL.media. Журналисты установили, что Зиновий Козицкий построил в Сходнице крупный гостинично-развлекательный комплекс. Также отец глава Львовской ОВА, по данным СМИ, собирается строить там еще одну гостиницу и, вероятно, лыжную трассу.

При этом отмечается, что в поселке есть серьезные проблемы с инфраструктурой. "В Сходнице теперь строят новые дороги и новые отели. Правда, добираться туда туристам приходится через Трускавец и Борислав с разбитыми дорогами, а трускавецкую объездную дорогу, которую начали строить из-за угрозы обвала основного въезда в город, не могут достроить уже несколько лет", – отмечают журналисты.

Отель Зиновия Козицкого, по их данным, находится на улице Горной. И именно эту отдельную улицу решили реконструировать за 25 млн грн.

Ремонт на Горной начался еще осенью 2021 года. Тогда речь шла о стоимости 12,76 млн грн. Однако подрядчик – турецкая компания "Онур" – до конца года успела отремонтировать за счет госбюджета лишь отрезок на 1,9 млн грн. "Следующие полтора года о завершении проекта не упоминали из-за полномасштабной войны", – отмечается в расследовании.

В начале лета 2023 года поселковый председатель Сходницы Иван Пиляк обратился к председателю Львовской ОВА с официальным письмом, прося продолжить ремонт на средства уже областного бюджета, говорится в материале. И в скором времени, по данным издания, Козицкий согласовал продолжение реконструкции.

Однако стоимость работ за полтора года простоя выросла почти вдвое – до 25 млн грн. Кроме того, раньше для выделения денег необходимо было решение областного совета, но за последние два года депутаты полностью потеряли влияние на распределение областного бюджета, которым теперь распоряжается исключительно ЛОВА, отмечают журналисты.

В результате реконструкция улицы Горной в Сходнице оказалась самой дорогой из списка дорожных работ, профинансированных ЛОВА в 2023 году. При этом Горная – небольшая крутая улочка на околице Поселка. В этом районе находится меньше десятка хат, в т.ч. покинутых, а также небольшой отель.

"На самом деле, обновленная почти двухкилометровая улица с гладким асфальтом и фонарями освещение проезжей части повлияет лишь на один объект, расположенный формально уже за пределами Сходницы на вершине прекрасного холма. Именно здесь стоит уже готовый к открытию роскошный комплекс отдыха, который принадлежит Зиновию Козицкому, отцу Максима Козицкого. Кроме отеля на 60 номеров, самый дешевый из которых стоит от 9900 грн/ночь, здесь достраивают еще 11 отдельных коттеджей. Все это вместе позиционируют как "велнесс-курорт Панорама Сходница", – говорится в расследовании.

Строительством гостиницы занималась компания "Нормаз плаза", совладельцем которой является Зиновий Козицкий, отмечают журналисты. Земельный участок общей площадью почти 9 га, на котором расположен комплекс, юридически принадлежат компании "Нормаз плаза", выступившей заказчиком строительства.

А приблизительно в двух километрах от "Панорамы Сходница" в горах расположен хутор Гута. В августе 2024 года по меньшей мере четыре гектара в Гуте перешли в собственность Зиновия Козицкого и его бизнес-партнера Элеоноры Тертичной, сообщают расследователи, ссылаясь на данные земельного кадастра.

"Местные убеждены, что здесь будут строить новый большой комплекс отдыха. На такие планы намекает состояние дороги, ведущей к хутору. Еще в июле построенная за бюджетные деньги дорога завершалась большим кольцом возле "Панорамы Сходница", дальше тянулся поросший травой разбитый лесной проселок", – говорится в материале. Отмечается, что теперь этот проселок выглядит так:

То есть дорогу в Гуту значительно расширили и обезопасили от подмывов, обустроив несколько гидротехнических сооружений. Расширенный и укрепленный отрезок протяженностью около 1,7 км завершается как раз у участков Козицкого и Тертичной.

Отмечается, что на дороге до хутора Гута находится строительная техника турецкой компании "Онур", которая построила и первый почти двухкилометровый отрезок к "Панораме Сходница". Если первую часть дороги заказывал Сходницкий поссовет, а оплачивали работу из областного бюджета, то вторую часть заказал и оплачивает частный инвестор. В "Онуре" отказалась раскрыть его имя.

Впоследствии журналисты узнали, что заказчиком реконструкции дороги в Гуту является то самое ООО "Нормаз Плаза", а стоимость проекта составляет 24,45 млн грн. Стоимость реконструкции примерно 1700 метров лесной дороги соизмерима со стоимостью ремонта и освещения ул. Горной протяженностью 1,9 км, который обошелся в 25 млн грн. Таким образом, общая стоимость составит почти 50 млн грн, из которых половина оплачена на средства налогоплательщиков, отмечают журналисты.

"Решение о таком использовании бюджетных денег принимал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, что является очевидным конфликтом интересов – единственным же реальным выгодоприобретателем наибольшего расхода ЛОВА на дороги в 2023 году оказалась компания его отца. Максим Козицкий отказался от комментариев к этой статье, переадресовав вопрос своему заместителю Юрию Бучко, убеждающему, что у ЛОВА ничего не знают об этой дороге в Сходнице", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Львовский облсовет отказался отдать на 15 лет почти 6 тыс. га земли предприятию Мирослава Хомяка – кума младшего брата Виктора Медведчука Сергея. Однако 19 депутатов голосовали за это решение. Среди них – руководитель Львовской ОГА "слуга народа" Максим Козицкий.

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