Стало известно, кто во Львовском облсовете голосовал в пользу человека Медведчука: список имен

Львовский облсовет отказался отдать на 15 лет почти 6 тыс. га земли предприятию Мирослава Хомяка – кума младшего брата Виктора Медведчука Сергея. Однако 19 депутатов голосовали за это решение. Среди них – руководитель Львовской ОГА "слуга народа" Максим Козицкий, котрого и раньше уличали в продвижении решений в пользу ставленников семьи Медведчука.

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Указанное голосование Львовского облсовета состоялось 27 августа. Интересно, что голосов против тоже было немного – 11. Большинство (33 депутата) вообще не голосовало. Полный список депутатов облсовета, которые голосовали в интересах Хомяка – на этой странице ниже.

Среди фракций наибольшую поддержку бизнесу Хомяка оказали именно представители "Слуги народа" (6 голосов "за" из девяти представителей партии). Согласно документу, имеющемуся в распоряжении OBOZ.UA, это:

Юрий Бучко;

Елена Василько;

Анатолий Дейнека;

Наталия Иванченко;

Максим Козицкий;

Юрий Холод.

Кто еще голосовал в интересах предприятия Хомяка: поименный список депутатов

Голосование касалось угодий на Яворивщине общей площадью 5844,7 га, где расположены более 2 тысяч га полей, 3,5 тысячи га лесов и 101 га водно-болотных участков. Их планировали предоставить в пользование частному предприятию "Охотничье хозяйство "Явир" сроком на 15 лет.

Предоставление должно было стать повторным. Дело в том, что "Явир" уже пользовался этими землями в течение 15 лет.

По данным аналитической системы YouControl, ЧП "Охотничье хозяйство "Явир" (прежнее название – "Охотничье хозяйство "Динамит") зарегистрировано с 2006 года в селе Старичи Яворивского района. Занимается оно охотой, отловом животных и предоставлением связанных услуг.

Предприятием владеет ООО "Явир Резорт" (комплекс "Явир Резорт" в селе Старичи), которое в свою очередь принадлежит ООО "Тернопольская инвестиционная компания", конечным владельцем которой и является Мирослав Хомяк, бывший глава Львовской налоговой, владелец и гендиректор ТРК "Львовской волны".

В 2013-2014 он был руководителем департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА. С июля 2015 возглавлял львовскую областную организацию партии "Наш край", деятельность которой была запрещена в июне 2024 года.

Мирослав Хомяк был преемником бывшего "главного налоговика" Львовщины Сергея Медведчука – родного брата Виктора Медведчука. Хомяк стал главой Государственной налоговой администрации во Львовской области после Хомяка. Он также породнился с Медведчуком-младшим, став его кумом.

То есть, это, вероятно, уже не первый раз, когда Козицкий продвигает интересы людей связанных с Медведчуком-младшим. Интересно, что прошлый скандал тоже касался налоговиков.

Так, в 2022 году Козицкого заподозрили в попытке переназначить на должность замглавы управления налоговой службы в области Игоря Лазорко. Его, как и Хомяка, уличали в тесных связях с тем самым братом Виктора Медведчука Сергеем. Лазорко, по данным СМИ, был помощником Сергея Медведчука еще в бытность последнего депутатом местного облсовета, и с тех пор, как утверждается, не терял с ним связь.

"Вся его (Лазорко. – Ред.) карьера конца 1990-х-начала 2000-х строилась при тесной поддержке и в сотрудничестве с тогдашним главой ГНА во Львовской области Сергеем Медведчуком, братом Виктора Медведчука. В частности, с 1994 по 2003 год Лазорко работал в налоговых органах Городокского района Львовской области. Именно от этого района избирался во Львовский областной совет Медведчук-младший", – отмечали журналисты.

Тогда у Козицкого даже назрел конфликт с местными фискалами, которые и захотели уволить ставленника Медведчука. Козицкий обвинял налоговиков в возмещении НДС сомнительным структурам. При этом, как утверждали расследователи, фирма его отца Зиновия Козицкого, ООО "Энергоинвест" (2 работника, 12 тыс. грн платежей в бюджет) сама получила возмещение НДС в сумме 12,31 млн грн.

Что касается отца Козицкого, то в медиа всплывали и другие данные о подозрительных связах его бизнеса. В частности, Зиновий Козицкий мог работать со структурами "Газпрома".

К слову, ранее Шевченковский районный суд Киева уже обязал СБУ начать расследование законности сотрудничества семьи Львовской ОВА Максима Козицкого с многолетним партнером "Газпрома" в Чехии Карелом Комареком. По словам волонтера и блогера Назара Приходько, производство будет открыто по трем статьям:

111 ( государственная измена );

); 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

и 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Карел Комарек является давним партнером россиян в нефтегазовом бизнесе в Чехии, при этом имея интересы и в Украине. После 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса, Комарек не прекратил сотрудничество с россиянами.

"Одной рукой Комарек вместе с Козицкими качал украинский газ, а второй – обнимал Медведева, строил с "Газпромом" газохранилище. А его российский терминал, по данным СБУ и Госфинмониторинга, обеспечивал нефтепродуктами "ЛДНР", – отмечал Приходько.

Также Комарек продолжил работать с "Газпромом" даже после начала большой войны, и прекратил сотрудничество только под давлением санкций ЕС и властей Великобритании, где у Комарека лотерейный бизнес. Семью Козицких, по словам волонтера, деятельность Комакера тоже не смущала.

Как сообщал OBOZ.UA, Козицкий стал главой Львовской ОВА еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент Владимир Зеленский назначил его на должность в начале февраля 2020 года.

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