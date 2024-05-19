Германия согласилась выделить дополнительные средства Украине: о каких суммах идет речь

Немецкое Министерство финансов неофициально одобрило запрос на выделение дополнительных 3,8 миллиарда евро на помощь Украине, поскольку только 300 миллионов осталось свободными из ранее выделенных 7,1 миллиарда евро на оборонные цели. Ожидается, что непредвиденные в бюджете расходы будут представлены на рассмотрение германского парламента в июне этого года.

Об этом пишет Bild am Sonntag со ссылкой на источники в ведомстве. По неофициальной информации, Министерство финансов Германии одобрило запрос Министерства обороны о выделении дополнительных средств в помощь Украине. Этот шаг принят после того, как министр обороны Германии Борис Писториус дал запрос на 3,8 миллиарда евро для поддержки Украины.

По данным издания, причиной этого запроса является то, что практически все выделенные ранее 7,1 миллиарда евро уже использованы и остались лишь небольшие 300 миллионов для закупки нового вооружения и боеприпасов. Ожидается, что непредвиденные в бюджете расходы будут представлены на рассмотрение германского парламента в июне этого года.

Представитель Министерства финансов Германии также отметил, что Берлин планирует увеличить объемы поставок оружия в Украину в текущем году. Этот шаг считается важным в контексте поддержки Украины в условиях обострения геополитической ситуации и напряженности на востоке Европы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Евросоюзе окончательно одобрили план Украины, необходимый для реализации рекордной программы помощи Ukraine Facility в 50 млрд евро. Это решение полноценно запускает программу и позволяет Украине получить 1,89 млрд евро предварительного финансирования.

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