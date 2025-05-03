Гендиректор "Укрпочты" показал свою огромную зарплату и сравнил ее с заработками Трампа

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский после налогообложения в 2024 году в среднем получал 577,2 тыс. грн в месяц. При этом налоги он платил не только в Украине, но и в США – потому что там имеет налоговое резидентство.

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Об этом написал в своем Telegram-канале сам Игорь Смилянский. Он также сравнил свою зарплату с зарплатой президента США Дональда Трампа (в сети распространялся фейк о том, что зарплата гендиректора "Укрпочты" выше, чем у Трампа).

"Зарплата + доплата 15% за работу с государственной тайной – 11 723 286 грн до налогов, или в среднем 970 009 грн в месяц. С начала 2022 года и до сегодняшнего дня я не получал ни гривни премии. И это было мое решение, хотя по контракту имел право. С этой зарплаты я уплатил 2 398 153 грн налога на доход + военный сбор. Еще примерно 2 100 000 грн налогов я уплатил в США, где являюсь налоговым резидентом", – написал Смелянский.

Ежемесячная зарплата Смелянского составляет 577 244 грн в среднем в месяц – это 166 913 долларов в год (13 909 долларов в месяц) после уплаты налогов. "Это точно меньше, чем у Трампа, потому что президент США получает $400 000 в год (кроме $16 млн, которые тратятся каждые выходные на его полет домой во Флориду из Вашингтона). Думаю, после сегодняшних новостей он потеряет заинтересованность в руководящей должности на Укрпочте", – написал он.

Смелянский заявляет, что еще 10 лет назад в должности директора Boston Consulting Group зарабатывал больше. Он также заявил, что за время его работы в семь раз выросли зарплаты производственного персонала (почтальоны, операторы, водители). В 2016 они в среднем получали 2,2 тыс. грн, а сейчас 15,7 тыс. грн.

"Сегодня средняя зарплата производственного (не менеджеров, то есть почтальоны, операторы, водители и т.п.) работников Укрпочты составляет около 15 728 гривен ($ 380) в месяц, или примерно в 60 раз меньше моей. Поэтому отвечая на вопросы популистов – за каденцию Смелянского заработная плата работников выросла в 7 (счастливая семерка) раз и росла более чем вдвое большими темпами, чем зарплата CEO", – отметил он.

Как ранее писал OBOZ.UA, прожиточный минимум для взрослого с учетом обязательных платежей составляет 9170,4 грн. Следовательно, минимальная зарплата в 8000 грн не позволяет работающему заплатить даже за минимальный набор продуктов и услуг. Прожиточный минимум на ребенка до 6 лет – 6341,21 грн, на ребенка от 6 лет – 7925,62 грн.

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