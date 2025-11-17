Видео дня
Гендиректор ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг Forbes "ТОП-25 лучших CEO военного времени"
Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко вошел в "ТОП-25 лучших CEO военного времени".
Об этом свидетельствует рейтинг издания Forbes Ukraine.
Отмечается, что Тимченко возглавляет ДТЭК с момента основания компании.
Его роль в ДТЭК заключается в стратегических решениях, привлечении инвестиций и коммуникации с международными партнерами.
"Цель – чтобы ДТЭК стал ведущей европейской энергокомпанией", – подчеркнул Тимченко.
Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан одним из лучших работодателей Украины.