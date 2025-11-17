Гендиректор ДТЭК Тимченко вошел в рейтинг Forbes 'ТОП-25 лучших CEO военного времени'

Генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко вошел в "ТОП-25 лучших CEO военного времени".

Об этом свидетельствует рейтинг издания Forbes Ukraine.

Отмечается, что Тимченко возглавляет ДТЭК с момента основания компании.

Его роль в ДТЭК заключается в стратегических решениях, привлечении инвестиций и коммуникации с международными партнерами.

"Цель – чтобы ДТЭК стал ведущей европейской энергокомпанией", – подчеркнул Тимченко.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова был признан одним из лучших работодателей Украины.